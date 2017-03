Tài xế 3 lần làm “Hiệp sĩ đường phố”

Nhận được tin báo, anh Trường vừa lái xe ô tô trên QL22, vừa tập trung chú ý quan sát xem có người thanh niên nào mặc áo xanh dương chạy xe môtô Sirius như mô tả trong tin báo, đang chạy về hướng thành phố hay không. Khi về đến khu vực gần nhà thờ Bình Nguyên, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, anh Trường phát hiện một thanh niên điều khiển xe môtô BS70D1-14293, Sirius màu đỏ -đen chạy về hướng TP.Hồ Chí Minh. Xác định khả năng đây là đối tượng trộm xe, anh Trường vội nói với 12 hành khách đang ngồi trên xe thông cảm cho anh điều khiển xe quay lại để truy đuổi theo tên trộm.

Anh Trường sau tay lái

Được sự tán thành khích lệ của khách, anh Trường cho xe ôtô bám theo tên trộm tới ngã tư xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Thấy tên trộm chạy vô ngã 3 Phước Thạnh, anh Trường nói với khách chịu khó ngồi trên xe chờ anh đi bắt trộm.



Vừa bước xuống xe, gặp một thanh niên đang chạy xe môtô đi mua đồ, anh Trường liền nói: “Tôi đang đuổi theo tên trộm nóng xe môtô nhờ anh chở giúp”. Không chần chừ, anh thanh niên liền chở anh Trường đuổi theo tên trộm.

Đây là lần thứ ba anh Trần Nhật Trường lập thành tích bắt được tội phạm. Trước đó, anh Trường đã nhận được 2 bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh và 3 giấy khen của Công an Tây Ninh và UBND Thị xã vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến khu vực chợ Củ Chi, anh Trường chộp được cổ áo tên trộm, hắn liền tăng tốc bỏ chạy tới cầu vượt Củ Chi rồi quẹo về hướng xã Tân An Hội, chạy vô nhà của ông Huỳnh Văn Tuấn (76 tuổi, ngụ tổ 1, ấp Hậu, xã Tân An Hội) rồi bỏ xe và quăng mũ bảo hiểm chạy vô nhà… vệ sinh của ông Tuấn, leo lên nóc nhà, phóng từ nhà này qua nhà khác, sau đó chạy ra nghĩa địa. Anh Trường vừa truy đuổi tên trộm theo hướng nghĩa địa, vừa tri hô báo tin cho dân địa phương biết để cùng hỗ trợ bắt kẻ trộm.



Thấy anh Trường “rượt nã”, tên trộm chạy vô bụi tre gai lẩn trốn, anh Trường lao thẳng vào bụi tre um tùm để tìm. Bất ngờ anh nhìn thấy một tổ ong (sau này anh mới nghe dân địa phương cho biết đó là tổ ong vò vẽ), anh vội mọp xuống trườn lên đám nhánh tre lùng nhùng đầy gai thì nghe có tiếng kêu răng rắc từ bụi tre gần bên, anh nhìn thấy tên trộm và la lớn: “Cướp, cướp”, tên trộm hoảng sợ tiếp tục chạy xuống hướng đồng ruộng, nhưng bị quần chúng nhân dân phát hiện.



Tên trộm vội quay ngược trở lên thì gặp ngay anh Trường đang đón đầu. Bằng động tác dứt khoát, mạnh mẽ anh quật ngã tên trộm và khoá tay hắn trong sự thán phục của người dân địa phương. Lúc đó là khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày.



Sau đó, công an và dân quân xã Tân An Hội đến áp giải đưa tên trộm về xã, tại đây hắn khai tên Trần Hữu Thuận (23 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và thừa nhận hành vi “đá xe” ở gần chợ Tân Phong (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).



Sau khi làm xong thủ tục, Công an xã đã bàn giao đối tượng cho Công an Tân Biên thụ lý. Còn anh Trường lúc đó mới quay về nơi đậu xe, xin lỗi hành khách phải chờ anh hơn 1 giờ 30 phút và đưa khách về Tây Ninh.



Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 15-12, ông Nguyễn Văn Thành- Trưởng Công an xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cho biết: “Chúng tôi rất thán phục tài bắt tội phạm của anh Trường. Nếu người dân nào cũng có tinh thần như Trường thì bọn tội phạm không còn đất để dung thân”.



Theo SÔNG NINH (Tây Ninh Online)