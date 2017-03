Đây là Tết đầu tiên được đi liên hoan với lớp, năn nỉ mãi cuối cùng cô cũng đồng ý: "Chiều thứ sáu, lao động xong, cô sẽ cùng lớp mình đi ăn", bao tiếng hò hét, vui sướng. Rồi đến chọn món ăn, quá nhiều món ăn tới nỗi chẳng biết chọn cái gì. Cuối cùng, anh Chính - bí thư lớp bước lên bục, dõng dạc tuyên bố: "Liệt kê menu theo ý kiến cá nhân trong lớp".









Mơ mộng, thích tiểu thuyết, hơi ngông.... Muốn được thử làm một con chim tự do giữa trời bay lượn, mong được đặt chân lên khắp năm châu bốn bể rồi viết một cuốn sách



Thy Trần/ Ngôi sao



Bốn món có kèm theo món phụ được đưa ra: Bún thịt nướng, Bánh căn, bò hít, trứng lộn, ốc hút cây me. Để mặc cho dân tình phản đối dữ dội, đòi biểu quyết, lão bí thư đó cũng không ghi thêm bánh tráng mắm ruốc - món mà dân tình "kết nổ đĩa", thật là...Cuộc biểu quyết diễn ra dữ dội, đứa nào cũng giơ tay tới 4 lần. Cuối cùng, cô không theo ý của lớp, bỏ hết, chọn bánh căn, bò hít... Thế nhưng vẫn có tiếng phản đối.Tiếp tới là địa điểm tập kết. Lại nổ ra một vụ tranh cãi nữa vì chọn đã đời rồi mà cũng không được. Cái thì cô không chịu, cái thì nhỏ quá, không đủ chỗ... Nhiều ý kiến đã được đưa ra: "Thôi mình xuống Phú Thọ ăn don đi cô, rộng lắm cô", "Cô, mình đi Nghĩa Dũng ăn bánh xèo đi cô"... Thế nhưng kết quả cuối cùng là sẽ ăn ở lớp. Tất cả đều buồn thiu mà dọn vệ sinh xong lại ăn, lại xả rồi lại dọn nữa... Nhưng thôi, dù sao cũng vui vì đây là lần đầu tiên mình đi ăn liên hoan với lớp.Có cơn gió lạnh bỗng dưng lùa vào căn phòng nhỏ, bài giảng của cô lại bắt đầu một cách say sưa. Ngoài kia, trên những cội cây long não già nua, những chú chim non chuyền cành ríu rít gọi bầy như đang lắng nghe những câu chuyện tinh nghịch của tuổi học trò.Tết sắp về, chúc mọi người thân yêu vui vẻ, hạnh phúc!Vài nét blogger: