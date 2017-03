Tết Việt ở trời Tây

Giới thiệu tết trên một website tiếng Anh Mở đầu bằng buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên trong năm mới theo lịch âm, tết có bảy ngày cả thảy. Giống như Trung Quốc, tết Nguyên đán của người Việt Nam là một trong những dịp nghỉ lễ quan trọng nhất. Việc chuẩn bị tết bắt đầu vào mấy tuần trước. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ để tống khứ những rủi ro của năm cũ. Các thành viên trong gia đình sơn phết lại nhà cửa, tạo cho nó một bộ mặt mới. Mọi người mặc quần áo mới và mang giày mới. Trả nợ nần và giải quyết mọi chuyện khúc mắc với người khác. Lễ trừ tịch là lễ đặc biệt, diễn ra vào đúng giữa đêm giao thừa. Nghi thức này có liên quan đến việc đốt pháo và đánh chuông cũng như kết hợp với một số nghi thức khác tạo tiếng vang lớn để tống tiễn cái cũ và chào đón cái mới. Giống như người Trung Quốc, người Việt Nam rất cẩn thận về việc làm, cử chỉ trong ngày đầu năm. Bởi lẽ những sự kiện trong ngày này xác định vận may của mỗi người trong những ngày còn lại của năm. Cũng vì vậy, mọi chuyện và mọi người mà bạn gặp trong ngày đầu năm mới tượng trưng cho sự may mắn. Kiêng kỵ những người đang chịu tang bởi vì họ có liên quan với cái chết. Trẻ con không nên đánh nhau hay khóc lóc vào ngày đầu năm mới. Trong nhà, chủ nhà trang trí hoa mai, đại diện cho mùa xuân. Các thành viên trong gia đình tặng quà cho nhau và bày tỏ sự tôn kính thần bếp. Họ cũng đi viếng đền, chùa… trong vùng để cầu nguyện sự thịnh vượng và sức khỏe tốt. Trong dịp tết, người Việt Nam trồng một cây gọi là cây nêu ở trước nhà mình. Người ta chọn cây tre để làm cây nêu, bỏ hết lá để có thể bọc, trang hoàng giấy màu đỏ may mắn. Một số truyền thuyết cho rằng màu đỏ làm cho ma quỷ, âm binh sợ. Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của tết, cây nêu được hạ xuống. Đây là nghi thức cuối cùng của sự đón chào năm mới.