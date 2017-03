“Thần bài” luận chuyện “bác thằng bần”

Hơn 20 năm sống với quân bài poker, “thần bài” Nguyễn Văn Mến, tức Men Nguyen, đã đào tạo được nhiều cao thủ gốc Việt trong làng poker như David “The Dragon” Phạm, J.C Trần, Thắng Lưu, Kenny Trần, John Razor Phan… Những người này hầu hết đã thành danh, mỗi năm họ đều kiếm được hàng triệu USD từ các sòng bạc. Men Nguyen cho biết ông đào tạo học trò nhưng không thu một cắc học phí mà chỉ hưởng tỉ lệ phần trăm trong những giải thưởng mà các học trò đạt được. Từ năm 2010 đến nay, Men Nguyen chỉ chọn lựa được hai học trò ruột và hai năm qua những “cao đồ” này đã mang về cho Men Nguyen gần nửa triệu USD.

Học trò đặc biệt

Một học trò khác mà ông không lấy học phí lẫn không hưởng tỉ lệ phần trăm đó chính là vợ cũ của mình, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (có “nick name” Van Nguyen), người đang kiện người thân ông ra tòa đòi căn nhà ở Phan Thiết (Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh).

Từ năm 2005, sau khi các con đã lớn lần lượt đến trường, bà Vân luôn tháp tùng cùng chồng đi thi đấu vòng quanh các sòng bạc từ Cali, Chicago, San Jose, Las Vegas hay đến tận Macau. Mỗi lần thi đấu ông đều yêu cầu vợ ngồi trên khán đài chú ý từng con bài, nước đi của ông lẫn của đối thủ (được tường thuật qua màn ảnh lớn giữa casino) để học hỏi. Sau những trận đấu ông đều giải thích cặn kẽ cho vợ và đặt ra nhiều tình huống để bà Vân tự suy nghĩ đưa ra quyết định.

Cứ thế, môn poker dần dần thấm sâu vào và năm 2007, bà Vân chính thức trở thành tay poker chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do quá cẩn thận, Van Nguyen chỉ thắng được vài giải đấu nhỏ dành cho các quý bà. Trong những giải đấu này, Men Nguyen luôn theo sát vợ và khi kết thúc ông luôn yêu cầu vợ tập cách “xuống” bài, đẩy chip (phỉnh) mà không thay đổi sắc mặt dù là bài tốt hay xấu và hàng loạt những chiêu thức khác mà ông có được sau gần 20 năm trong nghề.

“Cặp đôi hoàn hảo” Men Nguyen và Van Nguyen, tức bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, vợ cũ của “thần bài”. (Ảnh do ông Men Nguyen cung cấp)

Tháng 3-2008, một sự kiện gây chấn động trong làng poker thế giới và truyền thông Mỹ khi Van Nguyen, người phụ nữ Việt Nam, đã đăng quang ngôi vô địch World Poker Tour Invitational sau khi đánh bại 444 người. Ngoài tiền thưởng 125.000 USD, Van Nguyen còn ghi tên mình vào lịch sử poker khi là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thắng một giải đấu hỗn hợp nam nữ.

Giải đấu này tổ chức vào tháng 3 hằng năm, được truyền hình trực tiếp trên ESPN và Game Show Network với sự tham dự của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Trong giải đấu mà Van Nguyen đăng quang năm 2008, người ta thấy có nam diễn viên Tom Mc Gowan, nữ diễn viên truyền hình xinh đẹp Sara Rue, nữ diễn viên nổi tiếng từng chụp ảnh cho tạp chí Playboy và từng là vợ của Tom Cruise Mimi Rogers… Nhưng những ngôi sao này đã nhanh chóng bị loại bởi Van Nguyen. Duy nhất chỉ có nhà văn chuyên viết kịch bản cho Hollywood Elias Madias lọt vào tốp 5 và cũng bị Van Nguyen đánh bại, phải ra về với giải thưởng an ủi 10.000 USD.

Để thắng được giải đấu và giành được danh hiệu này, Van Nguyen phải đối mặt trong trận chung kết với tay chơi poker đến từ New York Ethan Ruby; tay chơi poker nhiều năm kinh nghiệm Billy Baxter từng đoạt bảy “đai” vô địch thế giới và Justin Machand, Trưởng phòng Truyền thông tạp chí Card Player. Sau gần 20 phút đấu trí căng thẳng, cuối cùng Van Nguyen đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Billy Baxter và Ethan Ruby để nhận giải thưởng 125.000 USD.

Sau đó bà Vân tiếp tục thắng ba giải danh giá khác và tính đến tháng 5-2012, tổng số giải thưởng của bà Vân đã đạt được gần 400.000 USD, lọt vào tốp 50 quý bà chơi poker chuyên nghiệp có thu nhập cao với thứ hạng 42.

Canh bạc cuộc đời

Men Nguyen sinh năm 1955 tại Phan Thiết, Bình Thuận, bỏ học từ nhỏ và đi làm lơ xe tuyến Phan Thiết - Phan Rí. Năm 1978, ông định cư ở Mỹ với nghề lái xe giao hàng với mức lương 10 USD/ngày. Năm 1980, ông cưới người vợ El Salvador Ana Menjivar và có đứa con gái đặt tên là Roxy Menjivar Nguyen. Đến năm 1985, người vợ El Salvador bất ngờ ôm con bỏ đi không một lời từ biệt. Chán nản, bế tắc, Men Nguyen sang Las Vegas đánh bạc mỗi lần chỉ vài đôla để giải sầu. Lang thang với gia tài chỉ vỏn vẹn vài USD trong túi, sau khi đã thua hết 500 USD, định mệnh lại đẩy Men Nguyen vào phòng chơi poker của casino Caesars Palace. Phát hiện trò chơi này gần giống như bài xì phé ở Việt Nam mà ông từng chơi, ông liền thử vận may. Sau bốn bàn đấu, ông thua đứt 1.200 USD.

Men Nguyen về nhà suy nghĩ suốt cả tuần về những ván đấu, chiến thuật của poker. Ông tự soi gương, tự đánh giá những biểu hiện trên gương mặt mình khi quyết định đẩy phỉnh ra “tố”, tập cho hai bàn tay cầm bài dù xấu hay tốt vẫn không run. Hai tuần sau, ông quay lại casino Caesars Palace và bất ngờ thắng 3.500 USD trước sự ngạc nhiên của các con bạc chuyên nghiệp.

Hơn 20 năm sau, Men Nguyen đã lọt vào hơn 120 vòng chung kết có thưởng tiền, thắng 75 giải đấu, đoạt bảy “đai” bằng vàng và kim cương của giải đấu do World Series of Poker tổ chức. Tổng số tiền thắng giải lên đến hơn 10 triệu USD, được tạp chí Card Player Magazine chuyên về bài Poker của Mỹ bình chọn là “Player of the year”, người Việt gọi nôm na là “thần bài” (của năm). Ngoài ra, làng poker thế giới luôn kính trọng gọi ông là “The Master” (danh sư).

Từ đó, ông chuyển hướng. Mỗi lần thắng bài ông thường trích phần trăm để làm từ thiện cho trẻ em Việt Nam. Đôi khi ông còn ôm thùng lạc quyên đi vòng quanh casino cũng với mục đích trên. Ngoài ra, Men Nguyen còn phối hợp với các casino làm búp bê hình tượng của ông hoặc móc chìa khóa có ảnh ông hay ký tên vào ảnh để bán lấy tiền làm từ thiện. Men Nguyen chỉ cho chúng tôi thử vào mạng ebay.com gõ tên Men Nguyen, lập tức có hàng trăm tấm ảnh, búp bê, lá bài có ảnh ông được rao bán từ 1 USD đến cả trăm USD. Tính đến nay Men Nguyen đã nhiều lần về Bình Thuận bỏ hàng chục ngàn USD xây trường học ở Lạc Đạo (Phan Thiết), trường mẫu giáo ở Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc), tặng quà và nhiều học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó…

Men Nguyễn cho biết bộ sưu tập “đai” vô địch của ông hiện nay có bảy cái, khi về già ông sẽ bán đấu giá (với dự kiến khoảng 35.000-40.000 USD/cái) để làm từ thiện và về Phan Thiết dưỡng già.

Lý giải chuyện con bạc cháy túi ở Campuchia

Ngày 19-5, sau khi Pháp Luật TPHCM đăng bài “Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà ở Phan Thiết”, “thần bài” Nguyễn Văn Mến, tức Men Nguyen, triệu phú đôla nổi tiếng trong làng poker thế giới, lập tức bay về Việt Nam.

Hôm sau, theo lời mời của một người bạn, Men Nguyen đến khách sạn New World để chơi poker với một số khách ngoại quốc có “số má” trong môn này.

Khác với các casino ở Las Vegas, San Jose, California…, môn poker ở casino New World không phải do nhân viên của sòng bạc chia mà là do máy chia. Sáu tay chơi hôm đó quyết định chỉ đánh nhỏ, mỗi lần “tố” vài chục đôla cho vui, chủ yếu để phân tài cao thấp. Ngoài Men Nguyen, năm ghế còn lại thuộc hai doanh nhân người Đức, hai người Hàn Quốc và một thương gia Đài Loan. Kết quả: Sau bốn bàn đấu, Men Nguyen thắng được hơn 400 USD (phải nộp 3% tiền xâu cho sòng bạc) trong sự tâm phục, khẩu phục của các tay chơi.

Theo Men Nguyen, trong môn poker có đến 25% là do hên xui, may rủi, phần còn lại là do trí nhớ, tư duy của người chơi và đặc biệt là sự quyết định nhanh nhạy, không chùn tay để các đối thủ không thể đoán biết. Men Nguyen cho biết thỉnh thoảng ông ghé các casino ở Campuchia để chơi và luôn chứng kiến cảnh các con bạc người Việt thua cháy túi khi chơi các loại bài blackjack (xì dách) hay quay roulette. “Những người thắng trong các môn bài này chẳng qua chỉ là may mắn nhất thời. Nhà cái luôn có nhiều vốn trong khi các con bạc thì luôn “khát nước” nên không sớm thì muộn các con bạc cũng sẽ thành “bác thằng bần” mà thôi” - “thần bài” đúc kết.

PHƯƠNG NAM