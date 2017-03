Thanh Hải Vô Thượng sư: Sự thật về một tà đạo

Hơn 10 năm tồn tại, tìm mọi cách du nhập vào đời sống tôn giáo của người Việt nhưng "Thanh Hải vô thượng sư" chỉ lừa được một số ít người nhẹ dạ cả tin.

Rải tờ rơi - "Câu" tín đồ

Sáng sớm ngày 23/3/2010, trên nhiều trục đường chính của TP Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng người dân thấy xuất hiện nhiều tờ rơi kêu gọi về bảo vệ môi trường của tà đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư". Những người không hiểu "Thanh Hải Vô Thượng sư" là gì thì tò mò, nhưng cũng có nhiều người quá biết về tà đạo này nên đã mang những tờ rơi đến giao nộp cho Cơ quan Công an. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã tiến hành xác minh xem ai là người rải tờ rơi, đâu là đầu mối cung cấp những tờ rơi này.

Tờ rơi

Công tác điều tra không mấy khó khăn bởi với tinh thần cảnh giác, nhiều nhân chứng đã trực tiếp gặp lực lượng Công an cho biết, rạng sáng ngày 22/3 họ thấy 2 người 1 nam, 1 nữ đi xe máy chở 2 thùng carton đựng các xấp giấy in màu rất giống với các tờ rơi truyền đạo vào nhà Lê Thị Ngọc Tâm ở 30 Lê Lai, phường 5, TP Đà Lạt. Lực lượng trinh sát đã xác minh theo 3 hướng, lên danh sách hơn 30 trường hợp có liên quan đến "Thanh Hải Vô Thượng sư" có dấu hiệu nghi vấn tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Quá trình xác minh, trinh sát còn phát hiện một số đối tượng có sử dụng ăngten parabol và đầu thu chuyên dụng để thu chương trình truyền hình của "Thanh Hải Vô Thượng sư".

Tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ ông Đinh Văn Xin ở số 75 Cao Bá Quát, TP Đà Lạt, Lực lượng Công an đã lập biên bản thu 1 ăngten parabol, 1 đầu thu, 5 tấm hình “minh sư” Thanh Hải, 4 đĩa VCD có liên quan đến "Thanh Hải Vô Thượng sư". Kiểm tra hành chính nhà ông Trần Ngọc Cả cùng ở 75 Cao Bá Quát, Cơ quan Công an thu thêm 15 tấm hình Thanh Hải. Kiểm tra lập biên bản và thu giữ tại nhà bà Cao Thị Bảy (46 tuổi) trú tại số 3 Huyền Trân Công Chúa 1 đầu TVRO, 22 cuốn sách "Thanh Hải Vô Thượng sư", 1 tài liệu có tựa đề "Bí quyết tu hành thanh thản", 1 album chứa hình Thanh Hải, 41 đĩa VCD truyền đạo và 177 tờ truyền đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư" cùng loại với tờ rơi thu được trên các đường phố Đà Lạt trong ngày 23/3.

Để làm rõ vụ rải tờ rơi tuyên truyền tại Đà Lạt vào đêm ngày 22/3, Công an TP Đà Lạt đã mời nhiều đối tượng lên làm việc trong đó có Trương Thị Hạnh ở 25 Hồ Tùng Mậu, Đà Lạt; Lý Ngọc Thảo ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp; Trần Thị Ngọc Diễm ở Nam Thái, An Biên, Kiên Giang; Tạ Thị Ngọc Giàu ở Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang; Phan Thanh Phương ở Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ cùng tạm trú tại 75A Cao Bá Quát; Trần Thảo, Trần Tấn Thông, Trần Tiến Huynh là con của chủ quán cơm chay Từ Bi ở 52 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt và Bùi Phi Long ở Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam, tạm trú tại 52 Phù Đổng Thiên Vương.

Những người này khai nhận, ngày 16/3 có khoảng 30 đồng tu (những người theo tà đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư") tụ tập tại nhà Lê Thị Ngọc Tâm để cộng tu (đọc kinh, nghe Thanh Hải giảng đạo qua băng hình), sau đó phân công nhau đi rải tờ rơi truyền đạo. Tờ rơi truyền đạo được đưa về từ TP HCM, sau đó tập kết tại nhà Tâm rồi phân phát cho các đồng tu đi rải. Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 27/4/2010 Lê Thị Ngọc Tâm đã đến Công an TP Đà Lạt đầu thú.

Chân dung vị "Minh sư" Thanh Hải

Sự thật về vị "Minh sư"

Người tự nhận mình là minh sư, là giáo chủ của "Thanh Hải Vô Thượng sư" có tên thật là Đặng Thị Trinh, tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Hải (62 tuổi) tại thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Khi còn ở Việt Nam, Trinh có thời gian sống tại Sài Gòn và sinh được một người con gái tên Đặng Thị Thảo nhưng sau đó đã chết. Năm 1966, Trinh đi du học tại Anh, tốt nghiệp bằng Master văn chương. Năm 1972, Trinh sang Pháp nghiên cứu triết học.

Giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, Trinh đến nhiều trại tị nạn người Việt Nam trên khắp thế giới. Tại Tây Đức, Trinh kết hôn với một bác sĩ người Đức. Đến năm 1980, Trinh sang Ấn Độ tu hành. Năm 1989, Trinh trở về Đài Loan lập ra "Thanh Hải Vô Thượng sư" tại vùng núi Bạch Hoa, Tây Hồ Thượng, huyện Miaoli (cách Đài Bắc 30km về phía tây) tự phong cho mình là "Minh sư".

Quá trình thu thập tư liệu để thực hiện bài viết này tôi may mắn tìm được lá thư ngỏ của Thượng tọa, Giáo sư, Tiến sĩ Thích Tịnh Hạnh - Viện Phật học Linh Sơn, Đài Loan gửi phật tử đề ngày 3/7/1990. Trong thư Thượng tọa viết: "Tại Tây Đức, sau khi được thầy Thích Như Điển cho quy y với pháp danh Thị Nguyên, Thanh Hải liền xin quy y nhưng thầy Như Điển không đồng ý, thế là Thanh Hải bỏ sang Đài Loan.

Tại Đài Loan tôi tiếp nhận Thanh Hải và đặt pháp danh Thanh Hải. Thanh Hải xin xuất gia thọ giới nhưng tôi không đồng ý vì Thanh Hải đã lập gia đình, muốn xuất gia thì phải vào chùa ở tập sự tối thiểu là 5 năm. Không được xuất gia thọ giới, Thanh Hải lại bỏ đi. Khi trở lại Đài Loan, biết Thanh Hải tu theo lối tu ngoại đạo nên tôi khuyên Thanh Hải từ bỏ nhưng Thanh Hải không nghe, trá hình, mang pháp phục là một vị tỳ kheo ni mà đi truyền bá tà đạo...".

Nói về tà đạo của Thanh Hải, Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh viết tiếp: "Thanh Hải dùng phương pháp Tâm ấn để khống chế người theo đạo, làm cho tâm trí kẻ chịu theo đạo bị mê hoặc. Đây là phương pháp chú thuật, bùa ngải của Bàng Môn tả đạo. Phương pháp này chỉ để mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin... Thanh Hải còn làm điều trái với luật của nhà Phật là tỳ kheo ni mà giám độ cho nam phái vào chúng xuất gia và truyền giới tỳ kheo ni cho nam giới... Chỉ có hạng ngoại đạo, cố phá hoại Phật giáo mới làm điều đó mà thôi".

Vị thượng tọa này còn chỉ trích Thanh Hải là kẻ lừa đảo quần chúng phật tử, làm mất phẩm giá của người xuất gia, là kẻ lợi dụng phương pháp tu hành của đạo Phật để phá hoại Phật giáo đồ Việt Nam hải ngoại. Ông cũng khẳng định: "Thanh Hải không phải là tỳ kheo ni của Phật giáo, là người lợi dụng chiếc áo nhà sư để phá hoại Phật giáo".

Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh nói không sai bởi cái giáo lý mà Thanh Hải thu lượm để hình thành "Thanh Hải Vô Thượng sư" là một mớ giáo lý pha tạp. Thanh Hải không chủ trương xuống tóc, ăn mặc tùy thích, có thể tu tại gia hoặc đến thiền "cộng tu", không xây chùa, nhà thờ lớn mà chỉ xây nhà thiền. Chẳng thế mà cách ăn mặc của Thanh Hải mới quái dị làm sao. Có lúc người ta thấy thị xuất hiện như một diễn viên cải lương, khi lại như một người mẫu, cũng có khi là một tín đồ của môn híp hốp. Thị cũng nhảy nhót, cũng trực tiếp biểu diễn những bộ trang phục do thị nghĩ ra, nhưng có lẽ các tín đồ đạo Phật không thể tha thứ cho thị khi thị mang pháp phục (y áo Phật giáo) lên sân khấu để biểu diễn thời trang.

Không chỉ là kẻ lợi dụng Phật giáo để lừa mị, "Thanh Hải Vô Thượng sư" còn mang màu sắc chính trị với tư tưởng phản động. Trong nhiều bài thuyết giảng, Thanh Hải thể hiện lòng thù hận, ý đồ chống chế độ XHCN ở Việt Nam, tự nhận mình là chiến sĩ chống Cộng. Thị nói: "Sư phụ cũng là một chiến sĩ chống Cộng nhưng chống Cộng hòa thuận, an toàn. Sư phụ đánh Cộng sản nhưng không giết người, chỉ hoán cải họ". Thị còn lớn tiếng: "Nhờ sự tu hành khắp thế giới của sư phụ mà Đông Âu, Liên Xô đã bị dẹp, mai mốt đây sẽ đến Việt Nam và Trung cộng...". Thật là ảo tưởng, chỉ có kẻ mù quáng mới tin lời thị. Vì mạnh miệng hô chống Cộng nên "Thanh Hải Vô Thượng sư" được một số tổ chức phản động ở nước ngoài tung hô để lợi dụng chống phá Việt Nam.

Ở Việt Nam, từ năm 1991 "Thanh Hải Vô Thượng sư" đã tìm mọi cách để thâm nhập. Ở nhiều tỉnh như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, TP.HCM... Thanh Hải đã lôi kéo được nhiều người gia nhập tà đạo và không ngừng tuyên truyền cho tà đạo của thị. Thanh Hải ra sức biên soạn kinh sách, đưa ra lối nghi thức tu đơn giản. Mỗi thành viên gia nhập "Thanh Hải Vô Thượng sư" được gọi là "đồng tu", các "đồng tu" có thể ngồi thiền tại gia hoặc ngồi thiền tập thể gọi là "cộng tu". "Đồng tu" có thể nghe Thanh Hải giảng đạo trực tiếp hoặc gián tiếp qua băng hình...

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy "Thanh Hải Vô Thượng sư" là tà đạo, những việc làm của Thanh Hải chỉ là trò hề. Một người như Thanh Hải liệu có xứng là minh sư?

Xin lấy lời Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh để kết thúc cho bài viết này: "Nếu ai đã theo Thanh Hải mà không chịu thức tỉnh thì đời đời, kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong rừng ngoại đạo, không thể nào gặp được Chánh Pháp của Phật. Thanh Hải tự xưng là Điều Ngự Sư hay Vô Thượng Sư đó là đại vọng ngữ, mắc vào đại trọng tội và sẽ sa vào Vô Giản địa ngục vì chưa thành Phật mà đã tự xưng như thế để lừa gạt quần chúng".

Theo Đức Huy (ANTG)