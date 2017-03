Thủ Thiêm - trăm năm một bến đò - Bài 1: Đò cũ, phà xưa

Tại phường An Khánh, quận 2 còn có một di tích hơn 100 năm tuổi, đó là đình An Lợi. Ngôi đình này có thể được xây dựng từ năm 1840-1847 dưới thời vua Thiệu Trị. Lúc ấy đình An Lợi thuộc tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nơi đây thờ một vị quan được vua Tự Đức sắc phong thần năm 1852 là Trần Thống Quân Hà Quảng Thống Sứ, một trong những vị quan có công khai phá vùng đất này. Hiện tại ngôi đình còn lưu giữ bảng sắc phong và ấn kiếm do nhà vua ban tặng và được người dân thờ cúng quanh năm. Theo ông Lưu Phước Thọ, người được giao nhiệm vụ trông coi đình An Lợi (người dân quen gọi là ông Từ), rất có thể bến đò Thủ Thiêm được hình thành cùng với lúc người dân đi khai khẩn vùng đất hoang này. Nếu như vậy thì bến đò Thủ Thiêm năm nay có khả năng đã hơn 100 năm tuổi.