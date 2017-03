Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng: Mong tất cả đồng đội tôi còn sống!

Chiều tối qua (4-1), hàng chục phóng viên báo chí có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ may mắn sống sót khi tàu Vinalines Queen bị chìm. Khoảng 18 giờ 20, Hùng bước xuống sân bay trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhân viên Công ty Vận tải biển Vinalines. Vợ anh Hùng, chị Lại Thị Thoa, đã không có mặt tại đây để đón chồng dù trước đó chị đã lên đường từ Nghệ An ra Hà Nội với mục đích này.

“Tôi là người may mắn!”

Ngay sau đó, Hùng được nhân viên của Vinalines, đơn vị quản lý tàu Vinalines Queen, đưa lên ô tô về trụ sở công ty ở nội thành Hà Nội. Câu trả lời duy nhất của Hùng cho báo chí khi đó chỉ là: “Tôi như từ cõi chết trở về. Mong tất cả đồng đội đi cùng tàu với tôi còn sống”.

Suốt hơn 1 giờ gặp báo chí, kể cả từ khi xuống sân bay, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đôi mắt đỏ hoe, tỏ ra khá trầm ngâm. Suốt cuộc gặp Hùng không hề nở một nụ cười.

Anh Hùng nói: “Lúc con tàu nghiêng sắp chìm, tôi là một người may mắn. Tôi không được biết vì sao tàu nghiêng mà chỉ nhận được thông báo là tàu đang gặp nguy hiểm. Khi đó tôi được nghe thuyền trưởng thông báo là tàu bị nghiêng, mọi người lên boong mặc áo phao để chuẩn bị xuống xuồng cứu sinh thoát ra khỏi tàu. Nhưng sau đó thuyền bị chìm quá bất ngờ khiến mọi người không kịp nhảy ra. Khi đó, tôi cũng bị lực hút chìm sâu xuống biển nhưng sau đó tôi đã ngoi lên được mặt nước và bám được vào bè cứu sinh của tàu”.

Anh Hùng cho hay tại thời điểm đó sóng biển rất to, gió lớn nên sau một ngày chiếc bè cứu sinh đã bị đánh tan. “Rất may sau đó tôi thoát ra ngoài bè và bám được vào chiếc xuồng cứu sinh của tàu. Trên xuồng có lương thực, nước uống đầy đủ nên nhờ đó tôi duy trì được sự sống, cho đến khi được tàu London Courage vớt lên cứu giúp” - anh Hùng kể.

Anh Hùng cho biết do hệ thống tín hiệu trên xuồng cứu sinh bị sóng đánh bung ra nên trong năm ngày trên biển, anh đã không thể phát tín hiệu cảnh báo để lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Anh Hùng cũng nói không biết có việc nickel hóa lỏng hay không khi tàu bị nghiêng vì không nghe thông báo.

Đeo đuổi giấc mơ thủy thủ

Những ngày qua, nhà ông Đậu Ngọc Cư - cha của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen - lúc nào cũng đông người. Bà con đến hỏi thăm, chia sẻ niềm vui trước tin Hùng sống sót và sắp trở về. Trong tâm trạng mừng, lo lẫn lộn, ông Cư kể về đứa con trai duy nhất của mình. “Tôi từng đi biển, từng đối mặt với cái chết khi ở ngoài khơi nên biết nghề thủy thủ vất vả vô cùng. Tôi khuyên thằng Hùng đi làm nghề khác nhưng nó vẫn không nghe…”.

Là con út và là con trai duy nhất trong gia đình có năm người con, anh Hùng là thế hệ thứ 5 của dòng họ theo nghiệp đi biển. “Lúc lên 10 tuổi, vào dịp hè, Hùng cứ nằng nặc xin theo tôi đi biển. Nó từng có mặt trên tàu chở hàng từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) đi Trung Quốc. Sóng to, gió lớn cỡ nào nó vẫn không say sóng” - ông Cư kể. Bác ruột anh Hùng, cũng là dân đi biển, kể thêm: “Hồi học lớp 9, lớp 10 thằng Hùng đã theo tui đi câu mực, đánh cá rất rành. Nó là đứa ít nói, hay bẽn lẽn nhưng rất sáng dạ, chịu khó”.

Năm 2000, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hùng liền đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Bà Ngoãn, mẹ anh Hùng, nhớ lại: “Lúc ấy các anh trên xã nói cháu là con trai một nên không bắt buộc phải đi lính. Vợ chồng tôi khuyên con nên đăng ký đi học nghề nhưng nó bảo cứ cho con đi nghĩa vụ rèn luyện rồi về đi học chưa muộn. Rồi nó tự đạp xe ra xã đăng ký đi nghĩa vụ cho bằng được”.

Chị Lại Thị Thoa kể: “Hồi đó ảnh thường biên thư cho em nói anh là người con làng biển nên sau này sẽ làm thủy thủ điều khiển những con tàu lớn đi khắp năm châu bốn biển”.

Vẫn còn đó món tiền vay chưa trả…

Ra ngũ, anh Hùng về quê tiếp tục đi biển đánh cá. Năm đó, do gặp khó khăn, người bác phải bán tàu, cộng thêm bố mẹ ngăn nên anh Hùng đành tạm rời ước mơ nghề biển để học lái xe tải theo yêu cầu bố mẹ.

Có bằng lái xe, thay vì đi lái thuê kiếm sống, anh Hùng lại âm thầm thi vào Trường Trung cấp Hàng hải TP.HCM. Nhà khó khăn nên khi vào TP.HCM, anh Hùng phải xin làm công nhân cho nhà máy xi măng để có tiền theo học. Hằng ngày anh phải đổi ca cho các bạn công nhân khác để có thể tranh thủ thời gian lên giảng đường, hết giờ học, anh lại bắt xe buýt đến nhà máy làm công nhân, nhiều khi tăng ca cả ban đêm.

Cứ thế sau gần ba năm, anh Hùng đã lấy bằng tốt nghiệp loại khá. Anh về quê xin lái tàu cho một đội tàu tư nhân ở huyện Quỳnh Lưu để lấy thêm kinh nghiệm đi biển. Đến chừng cưới vợ được ba năm, anh Hùng lại nằn nì xin vợ ra Hải Phòng học lớp sĩ quan hàng hải. Chị Thoa phải âm thầm đi vay tiền cho chồng đi học. Tốt nghiệp sĩ quan hàng hải, anh Hùng thi tuyển vào làm thủy thủ Công ty Vận tải biển Vinalines - Vinalines Shipping (Tổng Công ty Hàng hải VN). Sau một năm làm thủy thủ cho Vinalines, anh Hùng mới được lên làm thủy thủ chính chức cho tàu Vinalines Queen hơn một tháng nay thì gặp phải sự cố chìm tàu.

“Tiền vay mượn để anh Hùng đi học sĩ quan hàng hải đến nay vợ chồng tôi cũng chưa trả hết. Nhưng dù sao anh ấy còn sống sót trở về là hạnh phúc lắm rồi” - chị Thoa nói. Chị kể: “Ngày 27-12-2011, khi nghe tin tàu Vinalines Queen bị chìm, tôi cũng chưa rõ đó là tàu chở chồng mình, đến khi điện thoại ra công ty hỏi thì tôi bị xỉu. Tôi cứ xỉu đi, tỉnh lại nhiều lần như thế. Ngày anh Hùng điện thoại về lần đầu thì tôi không nghe máy được vì đang xỉu. Khi tỉnh lại nghe kể, tôi còn bán tín bán nghi. Đến chừng anh Hùng điện thoại về lần hai, trực tiếp nghe máy tôi mới tin chồng mình thật sự sống rồi… Chờ anh Hùng về nhà, tôi sẽ cùng anh đi đến 22 gia đình còn lại để thăm hỏi, động viên họ”.

Ông Cư nói trong nước mắt: “Từ ngày biết tin tàu chìm, bà nhà tôi và vợ thằng Hùng khóc suốt, chẳng thiết ăn, ngủ chi cả. Tôi cũng rối bời, ngày ngày chỉ biết đi ra đi vào động viên vợ con và thắp hương cầu khấn tổ tiên. Không ngờ trời cao có mắt, thằng Hùng được sống thật rồi… Tôi sẽ viết thư để cảm ơn những người trên con tàu nước Anh đã cứu sống con tôi”.

Trả lời câu hỏi của báo chí khi tàu bị nghiêng 18 độ thì thuyền trưởng có thông báo về đơn vị quản lý tàu biết nguyên nhân vì sao, ông Nguyễn Cảnh Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không trả lời thẳng. Ông chỉ cho biết theo quy định thuyền trưởng có quyền quyết định tất cả mọi việc, có quyền từ chối chạy tàu. Khi trên hành trình được quyền hành động trước, báo cáo sau. Thuyền trưởng đã hành động đúng, đã báo cáo rõ tàu nghiêng về cho công ty.

