Tỉ phú Berezovsky: Phá thối chính phủ Nga

Boris Berezovsky chết do treo cổ tự tử Ngày 25-3 (giờ địa phương), cảnh sát Anh ra thông cáo cho biết theo kết quả giải phẫu tử thi do các bác sĩ bệnh học của Bộ Nội vụ Anh thực hiện, tỉ phú Boris Berezovsky 67 tuổi đã treo cổ tự tử và không tìm thấy dấu vết nào chứng tỏ có ẩu đả trước khi chết. Theo báo The Guardian (Anh), vợ ông Berezovsky và bạn bè cũng đã nhìn thấy các dấu vết xung quanh cổ nạn nhân và một khăn choàng cổ tại hiện trường, dấu hiệu cho thấy ông đã bị ngạt thở do treo cổ. Hiện thời các bác sĩ nghiên cứu bệnh học Anh vẫn đang tiếp tục làm thêm nhiều xét nghiệm, trong đó có các xét nghiệm về mô học và độc tố. Tuy nhiên, phải vài tuần nữa mới có kết luận cuối cùng. Trước đó, chiều 23-3, cận vệ của ông Boris Berezovsky đã tìm thấy ông nằm chết trên sàn phòng tắm trong ngôi biệt thự sang trọng ở TP Ascot cách thủ đô London (Anh) khoảng 60 km. DUY KHANG