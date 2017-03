Tiếng Anh pháp lý: Suit claims abuse, filth at juvenile detention center

Đơn kiện (The suit), được ký bởi Dự án Công lý cho trẻ Mississippi (Mississippi Youth Justice Project) cùng Công ty Bảo vệ và Biện hộ Mississippi (Mississippi Protection and Advocacy Inc), tố cáo nhân viên ở Trung tâm Giam giữ thanh thiếu niên tỉnh Harrison (Harrison County Juvenile Detention Center) thuộc quyền quản lý tư nhân (privately-managed) về việc trừng phạt bằng gông cùm (punitive shackling). Nhân viên tấn công những đứa trẻ, giam giữ 23 giờ một ngày dưới những xà lim bẩn thỉu (23-hour-a-day lock-down in filthy jail cells), điều kiện thiếu vệ sinh (unsanitary conditions) dẫn đến bệnh ghẻ, nhiễm khuẩn tụ cầu lây lan rộng, tập trung quá đông khiến nhiều trẻ phải ngủ trên sàn bê-tông, và sự chăm sóc tinh thần (mental health care) thiếu thốn”.

Tòa nhà này đã được sử dụng bởi Tổ chức Cảnh sát bảo an Mississippi (Mississippi Security Police), một đoàn thể bảo an tư nhân (private security corporation) đặt trụ sở tại Pascagoula, Mississippi. Công ty này được tỉnh Harrison trả 1,6 triệu USD hằng năm để quản lý trung tâm thanh thiếu niên. Theo đơn kiện, tỉnh này bị coi như bị cáo.

Tim Holleman, luật sư (attorney) của Tổ chức Cảnh sát bảo an Mississippi, nói rằng ông chưa thấy bản sao của đơn kiện (a copy of the lawsuit) nhưng sẽ cố lấy được một bản vào thứ Hai. Ông nói đã đích thân vào tòa nhà mà các thanh thiếu niên bị giữ, và “nó trông có vẻ sạch sẽ”. Ông nói, không một thanh thiếu niên nào được cho là bị hành hạ ở đây.

Về vi khuẩn tụ cầu và bệnh ghẻ (staph and scabies), Holleman nói đây là tình trạng chung của bất cứ tòa nhà nào có đông người sinh sống và người ta chỉ di chuyển vòng quanh ra rồi vào, trong đó có cả bệnh viện (including hospitals).

Một cú điện thoại từ một tòa báo tới văn phòng quản lý tỉnh Harrison (Harrison County administrator's office) không nhận được hồi âm ngay.

Đơn kiện tỉnh Harrison được ký dựa trên trường hợp của một thiếu niên 17 tuổi mà đơn đặt tên (identified in the suit) là D.W.

D.W. được đưa đến sống tại tòa nhà khi đang chờ đợi sự sắp xếp tại tòa án thanh thiếu niên (awaiting his disposition in juvenile court). Cậu đã bị tấn công (assaulted) bởi các bảo vệ của trung tâm và bị buộc phải ngủ trên sàn nhà trong phòng giam quá đông, trên một chiếc chiếu mỏng đầy mùi nước tiểu. Ngày 23-3, hai bảo vệ tấn công D.W. Cậu bị đánh, đập mặt xuống đất và cùm lại. Một người đánh vào lưng cậu và người khác bóp cổ cậu. Khi vào thăm, mẹ cậu đã nhận thấy vết thâm tím ở cổ và tay cậu.

“Không ngạc nhiên rằng trong quá trình giam cầm của D.W, sức khỏe tâm thần của cậu ta xấu đi rất nhanh (his mental health has deteriorated rapidly),” đơn kiện nói. “Cậu định treo cổ trong phòng giam, nhưng không nhận được sự chữa trị chăm sóc tinh thần hay lời khuyên nào (he has received no mental health treatment or counseling).” Sau đó, các nhân viên liên tục tra tấn cậu bằng cách nói mẹ không hề quan tâm đến cậu, “khi mẹ cậu không có mặt, họ có thể làm bất cứ điều gì với cậu và chẳng sao cả”.

Vấn đề của D.W được lặp lại trên 30 thanh thiếu niên khác đã được các luật sư phỏng vấn (interviewed by attorneys). “Tất cả những đứa trẻ này mô tả nhiều kiểu khác nhau về Trung tâm Giam giữ thanh thiếu niên là một tòa nhà dơ bẩn, đông đúc bị tấn công bởi côn trùng, nơi những nhân viên phòng giam thường xuyên dùng đến bạo lực (jail officials frequently resort to violence) và giam giữ không thích hợp. Nhà vệ sinh và tường bị che kín bởi mốc, rỉ và phân. Côn trùng tấn công khắp tòa nhà và D.W. thường xuyên thức dậy với những vết cắn nhỏ khắp người.”Vật dụng vệ sinh cá nhân (Personal hygiene items) không được cấp (provided) cho những đứa trẻ. Các thanh thiếu niên thường bị giam trong phòng tới 23 giờ một ngày, không được rèn luyện thân thể (exercise) hay tiêu khiển (recreation).

Đơn kiện yêu cầu Công ty Bảo vệ và Biện hộ Mississippi, một tổ chức phúc lợi (non-profit organization) có mục đích giúp đỡ người tàn tật, được quyền vào tòa nhà. Đơn nói đang chờ đợi lệnh của tòa án (court injunction) “yêu cầu bị cáo ngừng các hoạt động trái Hiến pháp và pháp luật (to cease its unconstitutional and unlawful practices)”.

Futher Exlaining: Juvenile (n): Thanh thiếu niên. Juvenile (adj): Thuộc về thanh thiếu niên.Juvenescence (n): Thời kỳ thanh thiếu niên. Juvenescent (adj): Thuộc về thời kỳ thanh thiếu niên. Juvenility (n): Tuổi trẻ, tuổi thanh thiếu niên. Unconstitutional (adj): Trái hiến pháp. Constitution (n): Hiến pháp, sự thành lập, sự thiết lập. Constitutive (v): Cấu thành, lập thành, thành lập. Disposition (n): Sự xắp xếp, sự sắp đặt, cách sắp xếp, cách bố trí, khuynh hướng, ý định. Disposition of property: Sự chuyển nhượng tài sản.

LAN THẢO

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)