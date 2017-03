Tìm chủ nhân 3,877 lượng vàng

Theo đó, hiện công an Thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ 06 gói niêm phong, bên ngoài là giấy màu nâu vàng, trên mỗi giấy ghi bằng bút lông màu mực đen chữ và số.

Đây là tang vật liên quan đến các vụ án hình sự và vi phạm hành chính bị Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ từ tháng 4/1982 đến tháng 9/1983 nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy chủ sở hữu hợp pháp.

Thông báo tìm lại chủ sở hữu vàng, bạc trắng của Công an TP Thanh Hóa

Số tang vật này sau khi thu giữ đã được gửi vào Kho bạc nhà nước Thanh Hóa. Mới đây Công an thành phố đã rút ra thành lập Hội đồng gồm: Đại diện Công an thành phố, VKSND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Phòng tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Thanh tra, Phòng TN-MT và Văn phòng HĐND-UBND thành phố Thanh Hóa. Sau khi bóc niêm phong ra và xác định là vàng thật và bạc trắng.

Kết quả kiểm tra các bịch niêm phong cho thấy có 3,877 lượng vàng bình quân tỷ lệ là 94,791% và 3,499 lượng bạc trắng có tỷ lệ 60%. Và hiện số vàng, bạc trắng này đã được niêm phong trở lại và gửi vào Kho bạc Nhà nước.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 4/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Thông báo công khai tìm chủ sở hữu tài sản là vàng và bạc trắng được thu giữ từ tháng 4/1982 đến tháng 9/1983. Trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo, nếu trường hợp nào có đủ thủ tục hay chứng minh được ngày thu giữ và nguyên nhân bị thu giữ sẽ tiến hành trả lại. Trường hợp nếu không tìm được sẽ xung công quỹ Nhà nước.

Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Theo Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: “Do đã trải qua thời gian dài nên sổ sách, văn bản giấy tờ đã thất lạc, giờ đây chỉ còn địa chỉ và thông tin trên phong bì niêm phong. Thời điểm thu giữ, vàng bạc lúc đó do Nhà nước quản lý, luật pháp quy định chưa rõ ràng, quá trình lập biên bản chưa chặt chẽ. Khi đưa về xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, Công an thành phố Thanh Hóa vẫn cất giữ rất cận thận, nay chúng tôi đã quyết định bóc niêm phong và tìm lại chủ sở hữu hợp pháp của số vàng bạc nói trên”.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)