Tìm đồ thất lạc trên… mạng

Do đó, việc ra đời một trang web phục vụ việc tìm kiếm đồ thất lạc là rất quan trọng và hữu ích…

Mừng hơn vớ được vàng

Đó là niềm vui vô bờ bến của ông Nguyễn Văn Hoan ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội khi tìm được cặp tài liệu đã mất. Tiếp xúc với phóng viên, ông Hoan hồ hởi: “Từ trước đến nay, mọi giấy tờ quan trọng như giấy tờ xe, hộ chiếu, tiền bạc… đặc biệt là những kỷ vật kháng chiến, trong đó có cả những đồ vật của đồng đội đã hy sinh đều được tôi cất trong chiếc cặp da để đầu giường. Nhưng một hôm, khi nhận được thông tin của người nhà một đồng đội cũ đã hi sinh muốn liên lạc để thu thập tài liệu, tôi bèn về nhà tìm chiếc cặp vì trong đó có thông tin quan trọng liên quan đến nhân thân người chiến sỹ này thì thấy chiếc cặp đã… không cánh mà bay.

Sau khi sàng lọc đối tượng, tôi nghi ngờ đứa cháu họ đang ở nhờ đã lấy cặp trong đó có tiền đi chơi điện tử nhưng do số tiền không lớn, lại không có bằng chứng cụ thể nên tôi không báo cơ quan công an. Bên cạnh đó, do đây là người trong nhà nên tôi muốn giải quyết nội bộ. Trong lúc đang bối rối chưa biết làm cách nào, tôi được người bạn mách có một trang web chuyên tìm đồ thất lạc. Tôi đã đưa thông tin này lên mạng đồng thời cố tình cho đối tượng đang tình nghi xem thông tin này. Thật bất ngờ, chỉ 2 ngày sau tôi đã tìm được chiếc cặp trên vứt sau nhà với đầy đủ giấy tờ quan trọng. Khi mang tiền và quà đến công ty quản lý trang web để cảm ơn, tôi càng bất ngờ hơn nữa khi được biết, thông tin tôi đăng lên hoàn toàn miễn phí”…

Ông Hoàng Dương Bình bên số giấy tờ được người truy cập website dothatlac.com gửi đến

Không giống với ông Hoan, bà Nguyễn Thị Bông ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên lại ở trong hoàn cảnh khác. Sau khi được cấp “sổ đỏ” trên diện tích đất 400m2, bà Bông đã cẩn thận cất “sổ đỏ” cùng toàn bộ giấy tờ nhà đất liên quan vào trong tủ cá nhân khóa lại. Do có con gái lấy chồng ở Bắc Giang mới sinh cháu nên bà Bông đã đi thăm con ít ngày. Song khi về đến nhà, Bà Bông mới ngã ngửa người khi thấy tủ đã bị phá khóa, “sổ đỏ” và một số giấy tờ quan trọng đã biến mất. Vốn có cậu con trai đang sa đà vào lô, đề nên không mấy khó khăn bà Bông đã xác định được thủ phạm, nhưng khi hỏi về cuốn “sổ đỏ” thì cậu ta kiên quyết không nhận.

Sốt ruột vì lo “sổ đỏ” rơi vào tay kẻ xấu, song không muốn con trai rơi vào vòng lao lý, bà Bông không dám đến cơ quan công an trình báo nhưng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Đang lúc rối bời, bà Bông được cô cháu gái mách hãy gửi thông tin đến trang web dothatlac.com để đăng, may ra tìm được. Sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng, một người bạn con trai bà Bông đã gọi điện đến cung cấp thông tin về cửa hàng cầm đồ mà con trai bà Bông đã mang “sổ đỏ” đến đặt. “May mà “sổ đỏ” chưa rơi vào tay kẻ xấu không thì có lẽ giờ này tôi đã ra đứng đường rồi. Sau khi tôi nhận lại được “sổ đỏ”, con trai tôi cũng đã biết ăn năn hối lỗi, tu chí làm ăn. Nhờ vậy mà gia đình tôi không bị mất của mà vẫn thuận hòa, yên ấm” - bà Bông phấn khởi cho biết.

Cầu nối giữa người mất đồ và người nhặt được

Đó là mục tiêu đặt ra của trang web dothatlac.com do Công ty Tư vấn và cung cấp thông tin Hoàng Nhân sáng lập và quản lý. Theo ông Hoàng Dương Bình - Giám đốc công ty: “Khi một ai đó đánh mất hay thất lạc đồ đạc, của cải, giấy tờ hoặc khi một người nhặt được, tìm được, hay vô tình có được hoặc nắm được thông tin của một đồ vật, của cải hay giấy tờ nào đó đều có tâm lý muốn báo cho chủ của đồ bị mất biết. Trong những trường hợp này, người ta thường đăng báo hay viết giấy dán ở các đầu đường song hiệu quả cực kỳ thấp!

Một số loại giấy tờ với người nhặt được có thể không có giá trị gì, nhưng với người đánh mất thì nó lại rất giá trị và thậm chí là vô giá. Do vậy, trang web dothatlac.com ra đời mong muốn mang lại hy vọng tìm đồ bị mất của người mất đồ và trở thành nơi để người muốn tìm lại chủ cũ của đồ vật mà mình nắm giữ để báo tin. Hệ thống trang web của chúng tôi sẽ tự khớp thông tin và báo cho người báo mất và người báo đang giữ đồ vật nếu có sự trùng khớp. Các thông tin được đăng miễn phí. Người có nhu cầu đăng tin có thể tự thao tác tìm kiếm hoặc đăng tin. Trường hợp đồ, vật, tài liệu đã tự tìm thấy hoặc không có nhu cầu thông báo tìm thì có thể đề nghị gỡ tin để tránh phiền hà cho mình”.

Cũng theo ông Bình, “dù mới đi vào hoạt động được 4, 5 tháng nhưng trang web dothatlac.com đã giúp cho khá nhiều người tìm thấy giấy tờ tùy thân quan trọng. Trong số này, hầu hết người bị mất đồ thường nghi cho những đối tượng lấy cắp là người thân trong gia đình hoặc trong cơ quan nên vì lý do tế nhị muốn giải quyết nội bộ không trình báo với cơ quan công an. Khi thông tin được khớp nối, người bị mất và người nhặt được đồ có thể trực tiếp gặp nhau để trao đổi thương lượng mà không cần qua công ty. Trên cơ sở những hiệu quả mà trang web này đã mang lại, thời gian tới chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động để giúp ích cho nhiều người hơn. Do hoạt động miễn phí nên mỗi lời cảm ơn của khách hàng khi tìm thấy món đồ thất lạc là món quà tinh thần vô giá đối với những người sáng lập và quản lý trang web”…

Theo Huệ Linh (ANTĐ)