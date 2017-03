Tìm lại hình hài

Tấm lòng sau những kỳ công KTV Nguyễn Xuân Ninh tiếp chúng tôi trong căn phòng chứa đầy các bộ phận cơ thể bằng thạch cao, vừa nói vừa tranh thủ đổ nốt chỗ thạch cao lỏng vào chiếc khuôn mang hình chân người. Tay chân và quần áo dính đầy bụi trắng và những vết thạch cao khô đóng mảng. Trong lúc chờ chiếc chân thạch cao khô, anh tranh thủ đẽo gọt một "pho tượng" khác mang hình nửa thân trên. "Những cái này chúng tôi gọi là cốt dương" – anh giải thích. Thông thường, một bệnh nhân cần làm dụng cụ chỉnh hình sẽ được bó bột, lớp bột sau khi khô được tách ra thành khuôn. Các KTV sẽ đúc cốt dương từ khuôn này, rồi từ đó lại bọc nhựa lên cốt dương bằng nhiệt độ cao và kỹ thuật hút chân không. Sau cùng là công đoạn cắt gọt phần nhựa, làm các nẹp sắt, gắn thêm giày, đai buộc... để hoàn thiện. Việc đóng những đôi giày chỉnh hình cũng kỳ công không kém. Khi chúng tôi ghé thăm, hai "thợ đóng giày" của xưởng - KTV Hồ Tiềm và KTV Lê Duy Mỹ - đang làm không ngưng tay vì hôm ấy có nhiều ca bệnh. Các anh lấy ra một lúc 4, 5 đôi giày đủ kích cỡ, rồi chỉ cho chúng tôi xem những chi tiết bên trong. Những đôi giày bề ngoài giống nhau nhưng bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Có đôi được đệm thêm một miếng kim loại ở phần gót giấu giữa hai lớp da, dùng cho một em bé bị yếu ở cổ chân. Có đôi hai bên đế dày mỏng khác nhau, làm cho một bệnh nhân hai chân cao, thấp không đều. Phần đế cao hơn ở chiếc giày bên phải được giấu vào trong nhờ kỹ thuật chêm phía trong nên nhìn bên ngoài không thể thấy được sự khác biệt. Yếu tố thẩm mỹ vốn không thể thiếu trong việc tạo ra những dụng cụ chỉnh hình vì sẽ giúp bệnh nhân giấu đi một phần nào khiếm khuyết. Anh Lê Duy Mỹ nâng niu một đôi giày chỉnh hình tí hon, thoạt nhìn ngỡ một đôi giày búp bê: "Đây là giày tôi làm cho một cháu bé 2 tuổi bị tật bàn chân khoèo bẩm sinh (hai bàn chân lật vào trong). Những em bị tật này bàn chân cũng khá nhỏ so với bình thường nên đôi giày này mới bé thế". Chiều dài mỗi chiếc giày chưa đến 10 cm nhưng được làm rất công phu bằng chất liệu da mềm, nhiều đường may phức tạp nhưng không một vết cấn để không làm đau làn da non nớt của đứa trẻ. Việc làm giày chỉnh hình hoàn toàn thủ công, đòi hỏi các anh phải chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Tận tâm vì nghề nghiệp



"Đôi giày này mang nặng lắm" - một cô gái trẻ thốt lên khi lần đầu mang giày nẹp và tỏ ý không muốn điều trị bằng cách này với lý do "trước đây không có giày vẫn đi được". Cô gái chừng 20 tuổi, với dáng đi xiêu vẹo, một chân cong ngược ra sau do di chứng sốt bại liệt. Trên đôi chân tật nguyền ấy, cô đã nỗ lực và trở thành một sinh viên ngành y. Việc mang một dụng cụ chỉnh hình - nhất là khi mới sử dụng lần đầu - chẳng dễ chịu gì đã khiến cô gái ngại ngần, phân vân về việc mang theo đôi nẹp sắt đó mỗi ngày. Trên băng ghế đá ngay trước xưởng chỉnh hình, KTV Nguyễn Xuân Ninh đã ngồi rất lâu để thuyết phục cô gái. "Giày nẹp đúng là nặng nhưng em cần phải mang và tập quen dần với nó. Đôi giày này còn cần thiết để em phòng tránh những biến chứng về sau do bước đi không đúng tư thế" - anh từ tốn phân tích cho cô gái trẻ về những căn bệnh về khớp cô có thể gặp 10 - 20 năm sau nếu không điều trị. Sự khuyên nhủ tận tình của anh Ninh cùng những kiến thức cơ bản về y khoa được học ở trường đã khiến cô gái trẻ hiểu ra. Nhiều năm tháng gắn bó với nghề giúp nhiều KTV ở đây có những mối quan hệ mật thiết với nhiều người bệnh vì việc chỉnh hình bằng nẹp hay sử dụng tay chân giả bao giờ cũng là một quá trình dài, thậm chí kéo dài suốt đời bệnh nhân. Từ đó, các anh hiểu thêm về bệnh trạng của mỗi người, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mình làm ra, tự đúc kết kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. "Chính những chia sẻ của bệnh nhân, những câu chuyện vui buồn, cảm xúc của họ khi cơ thể có những thay đổi từ việc điều trị... đã khiến chúng tôi thêm yêu nghề. Có người lết vào trung tâm để điều trị, khi trở ra đã có thể đứng thẳng; đấy là cả một niềm hạnh phúc lớn của chúng tôi" - anh Trương Hữu Quốc Hùng tâm sự.