Tội phạm Trung Quốc cũng “xuất khẩu”

Chúng nhắm vào chính những công dân Trung Quốc để bắt cóc, tống tiền, cướp bóc và buôn người.

Cảnh sát Trung Quốc (TQ) hôm thứ Bảy (25-8) đã đưa 37 nghi can “găng-tơ” từ Angola về nước. Chúng bị bắt giữ do những tội ác chống lại những công dân mang quốc tịch TQ như bắt cóc, cướp có vũ khí, tống tiền, buôn lậu người và buộc làm gái mại dâm.

Những tội ác này là quan tâm lớn đối với TQ, nước đã trở thành đối tác thương mại chính và là nguồn chính đầu tư vào hạ tầng của nhiều nước châu Phi. Đã có nhiều người TQ đến làm việc tại châu Phi, sự hiện diện của họ đem lại nhiều vấn đề như tội phạm trong cộng đồng những người TQ. Đặc biệt, những nước chính trị không ổn định là mảnh đất màu mỡ cho hoạt động của tội phạm.

Nhắm vào người TQ ở nước ngoài

Đây là một dấu hiệu cho thấy các doanh nhân TQ tiếp tục gặp rắc rối với một đất nước mà “văn hóa băng nhóm” vốn cứng đầu cứng cổ một khi chúng lan tràn ra nước ngoài.

Bộ trưởng Công an TQ nói chính phủ nước này đã cử một lực lượng cảnh sát đặc biệt đến Angola hồi tháng 7 để hợp tác với cảnh sát địa phương, phá vỡ 12 băng nhóm xã hội đen TQ, giải quyết 48 vụ việc hình sự và giải cứu 14 nạn nhân người TQ, hầu hết trong số này bị buộc phải làm gái mại dâm.

Các găng-tơ Trung Quốc ở Angola được áp giải khỏi máy bay khi đến sân bay Bắc Kinh ngày 25-8. Ảnh: INTERNET

Còn tại TQ, cảnh sát trong nước đã bắt giữ 24 nghi can có liên quan đến các vụ việc này - cũng theo Bộ Công an TQ.

Theo yêu cầu từ nhà chức trách TQ, 37 nam giới và phụ nữ bị bắt đã bị trục xuất về TQ, nơi bọn chúng phải đối mặt với những cáo buộc gồm bắt cóc, cướp có vũ khí và tống tiền. Tất cả bọn chúng đã tới Bắc Kinh trên một chuyến máy bay thuê riêng.

Những tội ác như vầy đã gây thiệt hại đến các doanh nghiệp TQ ở nước ngoài và bôi xấu hình ảnh của đất nước TQ. Do là một cường quốc đang lên của thế giới, TQ cũng muốn được nhìn nhận có khả năng bảo vệ công dân của mình và trừng phạt công dân nào phạm tội ác ở nước ngoài.

Cảnh sát TQ, trên một trang web của Bộ Công an, đã đưa ra ba bài về chống tội phạm hình sự ở Angola vào thứ Bảy. Trong một bài, thám tử Lưu Phương viết nhiều người TQ ít học vấn, thu nhập thấp đã trở thành “găng-tơ” tại đất nước thuộc phía tây-nam châu Phi này. Nhiều bài trên phương tiện truyền thông quốc gia nói họ cướp các doanh nghiệp TQ và bắt cóc doanh nhân TQ ngay giữa thanh thiên bạch nhật để đòi tiền chuộc.

Để tự bảo vệ, các doanh nhân TQ ở Angola thuê vệ sĩ, tìm mua xe hơi bọc thép, xây nhà kín cổng cao tường khó xâm nhập và tự mình cải trang mỗi khi ra ngoài. Cũng có những chủ doanh nghiệp TQ chuyển nơi cư trú khỏi thủ đô Luanda của Angola.

Trang web cho biết đã xảy ra 14 vụ bắt cóc và năm người chết trong năm 2011. Ngoài các dự án của chính phủ, doanh nhân tư nhân TQ cũng đến Angola - đất nước đang phục hồi sau nội chiến chấm dứt vào năm 2002 - để tìm cơ hội trong buôn bán, xây dựng và các dịch vụ bán lẻ và thực phẩm.

Một bài khác trên trang web miêu tả việc hai phụ nữ TQ đã bị rủ rê đến Angola với hứa hẹn làm việc tại một nhà hàng TQ ở đây và được hưởng lương cao. Nhưng đặt chân đến Angola, họ bị buộc làm gái mại dâm.

Kiểm tra ảnh chụp chân dung tội phạm người Trung Quốc ở Angola. Ảnh: INTERNET

Liên kết hành động

Truyền hình trung ương của nhà nước TQ cho biết hiện có khoảng 260.000 người TQ đang sinh sống ở Angola.

Lưu An Chương, Giám đốc Cục Điều tra hình sự Bộ Công an TQ, phát biểu: “Đây là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của cảnh sát TQ chống bọn tội phạm nhắm vào nạn nhân TQ ở châu Phi. Hành động liên kết thực thi pháp luật mở ra một chương mới trong hợp tác cảnh sát giữa TQ và châu Phi và sẽ bảo đảm an toàn và các quyền hợp pháp khác của công dân và các cơ sở TQ tại Angola”.

Theo Bộ Công an, hồi tháng Giêng, Đại sứ quán TQ ở Angola báo cáo rằng từ năm 2011, các tội ác bạo lực nhắm vào người TQ, gồm cướp của, bắt cóc, tống tiền và buộc phụ nữ TQ làm gái mại dâm thường xuyên xảy ra ở Angola.

Qua tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Sebastiao Martins của Angola đến thăm chính thức TQ để ký một thỏa thuận hợp tác với Mạnh Tiến Chu, Bộ trưởng Công an TQ, nhằm giữ vững an ninh và trật tự xã hội. Họ đã thảo luận về các hoạt động tội phạm nhắm vào các nạn nhân người TQ ở Angola và thống nhất TQ có thể đưa ngay một toán cảnh sát đến Angola để nhân viên điều tra cả hai nước có thể cùng phối hợp theo đuổi những vụ việc liên quan và thu thập bằng chứng của tội ác.

Cảnh sát nói điều tra của họ cho thấy kể từ năm 2009, các nghi can TQ đã thông đồng với tội phạm địa phương nhắm đến mục tiêu người TQ. Các nạn nhân bị đánh đập đủ kiểu, thậm chí bị tẩm xăng đốt hoặc chôn sống để đòi tiền chuộc.

Ông Trần Sĩ Quý, Chỉ huy phòng, chống buôn lậu người thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Công an TQ, nói: “Một số nghi can đánh lừa những cô gái ngây thơ từ các vùng nông thôn TQ bằng cách hứa giới thiệu họ làm việc ở nước ngoài trong môi trường tốt và hưởng lương cao”.

Vào tháng 7, Bộ Công an đã chỉ định Lưu An Chương làm chỉ huy và triển khai hơn 30 nhân viên cảnh sát từ các vùng bao gồm Liêu Ninh, An Huy và Phúc Kiến và vạch ra các chiến dịch chỉ huy liên doanh hợp tác với cảnh sát Angola.

Ông Lưu An Chương nói: “Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại, trong đó có ngôn ngữ và khác biệt về luật lệ và phong tục tập quán để mang lại hiệu quả trong điều tra”. Angola đã đưa 400 cảnh sát vũ trang vào liên doanh cùng hành động. Ông Lưu còn cho biết thêm, từ khi TQ mở cửa, ngày càng có nhiều công dân TQ ra nước ngoài làm việc và du lịch, số vụ việc tội phạm hình sự nhắm vào người TQ cũng tăng cao.

Theo ông Lưu, truy bắt thành công ở Angola sẽ là ngăn trở hữu hiệu chống lại những vụ tấn công nhắm vào người mang quốc tịch TQ ở nước ngoài và cho thấy quyết tâm của chính phủ TQ trong bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài.

QUANG HÙNG