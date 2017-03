Trung sĩ công an trả lại 20 triệu đồng nhặt được trong trại giam

Chiều ngày 13/5, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tiến hành trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Lộc (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) mà anh đánh rơi trong quá trình thăm gặp người thân tại đây.

Chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Doãn Tuấn (bên trái) và lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Lộc

Trước đó, chiều ngày 9/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác mục tiêu tại cổng đơn vị, trung sĩ Bùi Doãn Tuấn (SN 1991, quê TP Vinh) - là chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc đội Cảnh sát bảo vệ, Trại tạm giam Công an Nghệ An - đã nhặt được chiếc ví màu nâu gần khu vực thăm gặp phạm nhân.