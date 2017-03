Trung úy công an dũng cảm cứu 8 người khỏi "cõi chết"

Hơn một năm sau ngày cơn bão số 2 ập vào Nghệ An, anh Lô Tú Tài (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và chức vụ công an huyện Tương Dương) vẫn nhớ như in hôm cùng đồng đội cứu 8 người dân xã Yên Na bị mắt kẹt trong lũ dữ.

Rạng sáng 25/6/2011, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, lũ quét tràn về khe Chà Hạ chảy qua địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Trời mưa không ngớt, dòng nước ngày càng dâng cao cuốn trôi nhà cửa, cô lập người dân và cắt đứt hoàn toàn giao thông.

Trên ngọn cây to bên bờ khe, 4 người lớn và 4 học sinh trên đường về nhà thì gặp lũ quét, không kịp chạy phải trèo lên cây tránh lũ, tính mạng đang hết sức nguy ngập. Người dân trong bản cố tìm cách cứu nhưng không được, vội báo công an đến ứng cứu.

Lô Tú Tài (giờ là thượng úy) kể lại giây phút cứu 8 người trong lũ.

Nhận được tin báo, tổ công tác đặc biệt do trung úy Lô Tú Tài làm tổ trưởng được phân công đến cứu người. Đường đến xã Yên Na lúc này sạt lở nghiêm trọng. Tới trưa, 6 người trong tổ mới đến được nơi nhưng không tiếp cận được vì địa hình hẹp và hiểm trở. Giữa dòng lũ sục sôi, 8 người vẫn bấu víu ngọn cây, kinh hãi nhìn nước ngày một dâng cao. Sợ chậm trễ, nước dâng lên cuốn trôi người dân, tổ công tác phải đi đường vòng sang bên kia mất cả tiếng đồng hồ.

Ở bên bờ kia, nhân thân của 8 người bị mắc kẹt đang gào khóc trong tuyệt vọng vì đã tìm mọi cách cứu nhưng không được. Khoảng cách từ bờ bên này đến cây có người bị mắc kẹt xa hàng chục mét.

Anh Tài nhận thấy chỉ còn cách bơi sang và dùng dây thừng buộc vào thân cây để nối vào bờ mới cứu được người. Bơi giỏi nhất tổ công tác, trung úy nhận nhiệm vụ khó khăn này. Anh dặn đồng đội "ở đây giữ một đầu dây, đợi tôi bơi sang bên kia buộc dây xong thì phối hợp cứu người" rồi ôm cuộn dây thừng lao mình xuống dòng lũ đang cuộn lên đục ngầu.

Mọi người nín thở nhìn anh lặn ngụp giữa dòng nước xiết. Bên kia, 8 người không ngừng kêu cứu, lũ đã lên gần sát tới họ.

Sang đến nơi, anh Tài nhanh chóng buộc dây thừng, thử lại một lượt để đảm bảo an toàn rồi mới cho người qua. 4 học sinh được đưa sang bờ trước. Sau hơn 2 giờ, 8 người bị mắc kẹt được đưa vào bờ an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của người dân và tổ công tác.

"Chỉ vài phút sau, cây bật gốc và bị dòng nước cuốn trôi. Ai nấy đều hú vía", anh Tài nhớ lại. Không kịp nghỉ ngơi, dù mệt nhoài, anh Tài cùng tổ công tác lại hối hả đến các địa bàn khác để hỗ trợ cứu người.

Vợ anh là giáo viên tại vùng núi Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: VT

Với nụ cười hiền lành, anh tâm sự, trước cảnh 8 người bấu víu ngọn cây trong tuyệt vọng đã không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết quyết tâm cứu bằng được và lãnh trách nhiệm tiên phong. Quyết định thật nhanh cũng là một trong những "bí quyết" lấn át đi nỗi sợ của người cảnh sát chuyên đánh án ma túy.

Vợ anh, chị Lô Thị Thảo nhớ lại, hôm đó thấy chồng về muộn, bộ cảnh phục bê bết bùn đất, chị không hề biết anh vừa dũng cảm cứu người từ "cõi chết" trở về. Hôm sau thấy người dân nói, chị mới hay. Tự hào về chồng nhưng cũng không khi nào chị ngớt lo lắng mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ.

Ở tuổi 29, anh Tài đã tham gia phá hàng trăm vụ án buôn bán ma túy trên địa bàn nóng của tỉnh Nghệ An. Năm 2004, anh được cử về phụ trách xã Yên Thịnh khi mới 21 tuổi. Trong lần vật lộn bắt kẻ buôn ma túy Lương Văn Viễn, trinh sát mới vào nghề này bị cào rách da, chảy máu. Hai tháng sau, Viễn chết vì nhiễm HIV. Lo sợ, anh Tài một mình bắt xe từ Nghệ An ra Bệnh viện lao phổi Trung ương xét nghiệm. "Ba ngày chờ đợi kết quả là thời gian tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Đến khi nhận được phiếu xét nghiệm âm tính, tôi bật khóc luôn tại chỗ và mới dám gọi điện về thông báo cho gia đình biết", anh chia sẻ.

Ngày 17/8, thượng úy Tài là một trong 20 người được nhận giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2012 của Bộ Công an. Anh cũng là người duy nhất được nhận Huân chương dũng cảm do Chủ tịch nước trao tặng dịp này.

Theo Hoàng Phương (VNE)