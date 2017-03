Từ ghế điện đến tiêm thuốc độc - Bài cuối: Không có chuyện tha chết

Việt Nam xây năm nhà xử tử bằng thuốc Theo Nghị định 82/2011 (có hiệu lực từ ngày 1-11 tới), THA tử hình bằng tiêm thuốc độc ở Việt Nam được áp dụng theo quy trình ba khâu. Tử tù sẽ được THA trong phòng chuyên dụng với giường nằm có đai giữ cố định, được tiêm thuốc bằng máy tự động có ấn nút điều khiển, cùng với máy kiểm tra tim và điện tâm đồ. Đầu tiên sẽ truyền thuốc gây mê Sodium thiopental; khâu kế tiếp sẽ tiêm Pancuronium bromide làm liệt hệ thần kinh, cơ bắp buông lỏng và khâu cuối cùng sẽ tiêm thuốc Potassium chloride làm tim ngừng hoạt động. Mỗi ca THA sẽ phải chuẩn bị ba liều thuốc, trong đó hai liều để dự phòng trường hợp tử tù bị tiêm thuốc rồi mà chưa chết. Toàn bộ quy trình này do cán bộ THA thực hiện, bác sĩ chỉ tham gia ở khâu xác định tĩnh mạch khi chuyên viên THA không tự lấy mạch được. Được biết Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục THA Hình sự và Hỗ trợ tư pháp gấp rút hoàn thiện dự thảo đề án triển khai thực hiện THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo đó, Tổng cục VIII kiến nghị thực hiện xây dựng năm nhà THA tử hình đầu tiên trên cả nước tại Hà Nội, TP.HCM, Sơn La, Đắk Lắk và Nghệ An. Sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng tiếp tại các địa phương khác.