Tuyên dương nữ gác chắn tàu dũng cảm

Chị Xuân sinh năm 1989, quê quán ở Nghệ An. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1/8/2011, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại gác chắn Chí Thạnh, chị Xuân bất ngờ nhìn thấy cháu Nguyễn Văn Báu (20 tháng tuổi), là con anh Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Phước Lương (An Cư, Tuy An, Phú Yên) đang đứng một một mình giữa lòng đường sắt, trong khi đoàn tàu đang lao tới, chỉ còn cách khoảng 80m. Không chút do dự, chị Xuân lao ra bế xốc cháu bé chạy khỏi đường ray, cứu sống cháu bé trong gang tấc.

Chị Trần Thị Xuân cùng cháu bé được chị cứu sống chụp ảnh kỷ niệm. Trước hành động dũng cảm này của chị, đội quản lý đường sắt Tuy Hòa (thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Phú Khánh) cũng đã khen thưởng và biểu dương chị kịp thời. Theo Nguyễn Thành Chung (Dân trí)