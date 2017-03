Tuyên tử hình nữ quan tham

Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Phụ Dương đã phạt Trương Hải Anh án tử hình (hoãn chấp hành hai năm) vì các tội tham ô, lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt công quỹ, đưa hối lộ và một số tội danh khác.

Từ có trở thành không

Vấn đề “tài sản âm” trong quá trình cổ phần hóa các công ty xí nghiệp quốc doanh đã không còn là tin tức mới lạ. Một công ty nhà nước bình thường kinh doanh không đến nỗi nào. Nhưng lúc cổ phần hóa, tài sản chỉ là con số không. Bà Trương đã cho biết bí mật những xảo thuật của bà.

Trương Hải Anh trước tòa

Đầu tiên, giám đốc Trương mô tả công ty “sắp chết” và buộc các bộ phận phải đồng ý thay đổi bằng cách cổ phần hóa. Tuyến đường sắt Loa Phụ do bà Trương chủ xướng sửa chữa là tuyến đường sắt nối liền hai tỉnh Hà Nam và An Huy, được xây dựng vào tháng 2-1975. Đoạn đường thuộc tỉnh An Huy do Phòng Đường sắt của thành phố Phụ Dương quản lý kinh doanh.

Năm 2002, tuyến đường sắt Loa Phụ bị hư nên Phòng Đường sắt Phụ Dương sửa chữa đoạn đường thuộc tỉnh An Huy bằng tiền công trái quốc gia. Bà đã nhiều lần xin chính quyền thành phố Phụ Dương cho chuyển đổi Phòng Đường sắt Phụ Dương do bà làm trưởng phòng thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tháng 7-2004, phòng này chính thức trở thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Loa Phụ An Huy.

Năm 2004, Trương Hải Anh bố trí Triệu Vệ Quân -Phó phòng, tính toán lại số người trong cơ quan và kê khống thêm số lượng cũng như nâng khống khả năng lên cao hơn thực tế để trả lương cũng như tiền hưu cho số người đó cao hơn. Tổng cộng việc này giúp bà kiếm được 386,9 vạn nhân dân tệ.

Theo quy định của Bộ Đường sắt, tuyến đường sắt Loa Phụ tính phí vận chuyển đối với những phân đoạn nhỏ. Tuy vậy, Phòng Đường sắt Phụ Dương vẫn kết sổ theo giá phí vận chuyển của quy định trước đó. Trên thực tế thì các phòng quản lý đường sắt của Trịnh Châu, Vũ Hán, Thái Nguyên, Thượng Hải... đã thay Phòng Đường sắt Phụ Dương thu phí vận chuyển rồi chuyển lại. Số tiền thu được của Phụ Dương nhiều hơn thực tế kết sổ. Bà Trương yêu cầu nhân viên kế toán không đưa vào doanh thu của phòng mà chuyển khoản thu nhập dư 204 vạn nhân dân tệ vào tài khoản của công ty.

Bà Trương còn yêu cầu nhân viên tài vụ che giấu bớt tài sản, làm sai lệch kết quả đánh giá tài sản, tự tiện chọn người tổ chức cổ đông để khiến tài sản của Phòng Đường sắt trở thành số không. Với những thủ đoạn trên, bà chiếm dụng của nhà nước 2.014 vạn nhân dân tệ.

Tháng 7-2004, nhờ việc thay đổi thành công ty, bà Trương đã dùng 504 vạn nhân dân tệ làm cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất với 54% cổ phần. Sau đó bà Trương tiếp tục lợi dụng chức vụ của mình chiếm hữu tài sản của công ty hơn 4.756 vạn nhân dân tệ. Bà Trương tham ô số tiền lớn như thế vì bà là cổ đông lớn của công ty.

Trương Hải Anh thời còn tại chức

Ngày 22-3-2006, theo sự sắp xếp của bà Trương, nhân viên tài vụ Trương Hằng Quý đã nộp vào tài khoản của Công ty Xây dựng đường sắt thành phố Thiên Tân 1.500 vạn nhân dân tệ từ tài khoản của công ty TNHH Đường sắt Loa Phụ An Huy. Sau đó, số tiền được đem đến Thượng Hải cho chồng Trương là Triệu Đồng Hoan để thành lập Công ty Huy Hoàng.

Trong mười đợt chiếm dụng của Trương, đợt nhiều nhất lên đến 2.500 vạn nhân dân tệ và cơ bản đều chuyển đến tài khoản của Công ty Huy Hoàng. Tổng cộng, Trương đã chiếm dụng của Công ty TNHH Đường sắt Loa Phụ An Huy 4.756 vạn nhân dân tệ.

Đưa hối lộ

Trước khi ra tòa, bà Trương đã gọi em gái mang quần áo đẹp đến cho bà mặc và trang điểm rất kỹ. Tuy nhiên, son phấn, áo quần không che được nét tiều tụy và trắng bệch trên gương mặt bà.

Tại tòa, Trương khai rằng việc chuyển đổi cơ chế đó là do chính quyền thành phố buộc bà ta. Bà ta không ngờ việc làm theo phương án của thành phố lại biến mình thành tội phạm.

Ngoài việc tham ô, lạm chức lạm quyền, bà Trương còn bị buộc tội đưa hối lộ. Để công việc được thuận tiện, bà đã hối lộ cho nhiều quan chức, trong đó có lần đưa cho nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Huy Vương Thiệu Chiếu 15 vạn nhân dân tệ.

Ra trước tòa, Trương vẫn hướng về mọi người cao giọng hô to: “Tôi là người thanh bạch!”. Trương chỉ nhận một tội duy nhất là đưa hối lộ còn những tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nhà nước, tham ô thì Trương phủ nhận tất.

Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Phụ Dương không chấp nhận lời biện hộ vô tội của luật sư biện hộ cho Trương và tuyên án tử hình. Tuy nhiên, Trương tỏ ra bất phục với kết quả của tòa và nói sẽ kháng cáo.

UYÊN KIM

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 6-2009)