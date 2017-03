Vận động viên liệt hai chân dũng cảm bắt cướp

Năm học lớp 3 sau một trận sốt “thừa sống thiếu chết”, anh Lưu Văn Hùng (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị liệt cả hai chân. 35 năm qua, mọi vận động, đi lại của anh phụ thuộc vào đôi nạng gỗ và chiếc xe máy 3 bánh.

Không chịu đầu hàng số phận, tâm niệm “đôi chân tuy yếu" nhưng không thể trở thành người tàn phế, anh kiên trì luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe, mong làm những việc có ích cho đời. Với sự kiên trì khổ luyện, anh được chọn vào Đội vận động viên Thể thao khuyết tật Đà Nẵng. Thành công tiếp nối thành công, anh được cử đi tham gia Paragames tổ chức tại Hà Nội và mang về huy chương trong cuộc thi bóng bàn.

Anh Hùng bên những tấm huy chương trong hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. Ảnh: Minh Nhật

Không chỉ có thành tích trong thể thao, tại địa phương anh Hùng còn khiến bà con khâm phục lòng "dũng cảm hơn người" của mình. Người dân từ việc ái ngại khi thấy người liệt hai chân lại hăng hái tham gia lực lượng dân phòng thì nay hoàn toàn yên tâm khi bầu anh làm Đội trưởng đội dân phòng cơ động của địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như phường Hòa Khánh Bắc.

“Thấy trong xã hội, không ít thanh niên lành lặn, sao không chí thú làm ăn lại “đầu trộm đuôi cướp”. Mỗi lần chứng kiến những cảnh như vậy tôi không chịu được, muốn “bay” đạp chúng nó cái... rụp để cho tỉnh ngộ”, anh nói.

Vị đội trưởng dân phòng kể có tối nhận tin báo có 3 vị khách cầm mã tấu gây sự tại một quán karaoke ở địa bàn, anh lập tức lái xe ba bánh tới tìm hiểu sự tình. Anh thấy có rất nhiều thanh niên đứng xem nhóm côn đồ gây sự nhưng không ai dám can ngăn. Chứng kiến 3 tên giằng co, hành hung chủ quán, anh Hùng lao xe 3 bánh vào bọn chúng. Người cầm mã tấu bị ngã, rơi hung khí trên tay. Anh nhanh như cắt dùng còng số 8 khóa tay hắn vào song cửa sổ.

Hai thanh niên còn lại sau khi bỏ chạy được quãng ngắn bỗng quay lại, cầm đá ném vào anh. Lê lết nhảy lên xe, anh Hùng né được những viên đá, rồi lao xe đâm tiếp vào một tên khiến hắn ngã quỵ. Anh nhờ người dân lấy dây trói lại, giao cảnh sát. Với chiếc xe ba bánh, anh tiếp tục đuổi theo tên còn lại... Bị áp sát trên đường, hắn nhảy xuống ruộng và bị những người xung quanh giữ lại... Sau lần dũng cảm ngăn chặn hành động càn quấy của 3 thanh niên có hung khí trên, anh Hùng được lãnh đạo Đà Nẵng tặng thưởng và bằng khen.

Với chiếc xe ba bánh và đôi nạng, người đàn ông 44 tuổi bị liệt hai chân đã nhiều lần dũng cảm tham gia bắt cướp. Ảnh: Minh Nhật

Một lần khác, anh Hùng và thành viên đội dân phóng bắt quả tang 3 thanh niên phá khóa, ăn trộm xe máy tại quán cà phê trong phường. Chúng chưa kịp phóng xe bỏ chạy thì đã bị các anh quật ngã. 3 đạo chích ngạc nhiên khi thấy người liệt hai chân cầm còng số 8 khóa tay chúng lại...

Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết, người bình thường nhiều lúc khó mà khống chế nổi những kẻ càn quấy, trộm cắp nhưng với sự mưu trí, dũng cảm anh Hùng đã làm những việc đó. Những lúc tuần tra cùng lực lượng công an, dù ngồi trên xe lăn nhưng anh không quản ngại khó khăn, luôn hết mình với công việc giữ gìn an ninh trật tự.

Giải thích về việc làm của mình, anh chia sẻ: "Mình không bắt được những tên trộm cướp, trước là không làm tròn nhiệm vụ với lương tâm, sau là niềm tin của nhân dân".

Theo Minh Nhật (VNE)