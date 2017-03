Vẽ Tổ quốc từ chín tầng mây

Các thành viên tổ bay tác nghiệp trên máy bay - Ảnh: Thái Sơn



Khi gặp chúng tôi ngay tại khu vực sân bay, thượng tá Hoàng Việt Hải (phi đội trưởng phi đội An-2) phấn khởi bảo: “Tổ bay lidar vừa thực hiện thành công đợt bay ở khu vực cấm. Anh em đã bay chụp quét toàn bộ khu vực Sài Gòn và khu Tân Sơn Nhất”. Để được bay ở vùng cấm thực hiện nhiệm vụ, tổ bay lidar phải được Bộ Tổng tham mưu cấp lệnh.



Mỗi lần chờ lệnh mất 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian đó thời tiết rất đẹp, nhưng đến khi có lệnh thì thời tiết lại trở xấu, không thể bay! Lại phải xin lệnh lại. Mỗi lần cấp phép chỉ có năm ngày nên tổ bay phải tận dụng từng phút trên bầu trời trong những ngày nắng đẹp.



Tổ bay lidar

Tăng lên 4 tổ bay Hiện nay tổ bay lidar đã tăng từ hai lên bốn tổ vì chương trình kéo dài đến năm 2015. Hiện trung đoàn không quân vận tải quân sự 918 đang nghiên cứu kế hoạch bay đêm cho tổ bay lidar do thời tiết ở những vùng mây dông không bay được, vùng cấm bay và tranh thủ tần suất hoạt động của khu vực hàng không dân dụng thưa hơn ban ngày.