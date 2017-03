Vị võ sư có duyên với lực lượng Công an

Tầm sư học võ

Võ sư Huỳnh Kim Hồng gốc gác ở đất võ Bình Định nhưng tổ tiên ông đã mấy đời vào Phú Yên lập nghiệp. Ham học võ từ nhỏ, muốn mở rộng tầm mắt nên những vốn liếng về võ mà cha ông - một võ sư danh tiếng truyền dạy - chưa làm ông thoả mãn khát khao.

Trên bước đường tầm sư học võ, ông đã từng nhiều năm làm thuê kiếm sống và học võ tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam cũng như ở Nha Trang. Ông học nhiều thầy, trong đó có những võ sư danh tiếng lẫy lừng khắp miền Nam trước năm 1975. Ngoài võ cổ truyền chủ yếu tiếp thu từ cha và các võ sư Bình Định, ông còn học nhiều môn phái như Thiếu Lâm Bắc phái từ võ sư Võ Châu Long, Thiếu Lâm Nam phái từ võ sư Rémi Huỳnh và học cả judo, taekwondo và quyền anh.

Học nhiều thầy, nhiều môn võ và nhiều môn phái giúp ông am hiểu sâu rộng về võ học, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, tiếp thu nhiều tinh tuý của võ thuật, từ đó phát triển những đòn thế trở thành tuyệt chiêu. Ông học được những đòn roi độc từ "đệ nhất roi" Hồ Ngạnh; đảo sơn cước và trực quyền từ thầy Rémi Huỳnh; độc hậu cước và cú chỏ lật từ thầy Kim Sang; nghịch cước từ thầy Võ Châu Long... Có thời gian ông vào Sài Gòn thọ giáo võ sư Lý Huỳnh.

Riêng với võ sư Rémi Huỳnh và Kim Sang, có thể nói ông là đệ tử chân truyền. Chính võ sư Rémi Huỳnh trước khi vào Sài Gòn và về quê cha nước Pháp, đã giao cho ông điều hành võ đường Huỳnh Huynh Đệ ở Nha Trang khi ông mới 20 tuổi và đây cũng là tên võ đường của ông suốt mấy chục năm qua tại quê nhà - xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà.



Võ sư Huỳnh Kim Hồng (phải) trong thế độc hậu cước.

Hổ phụ sinh hổ tử

Học nhiều môn võ, nhưng tâm huyết nhất của võ sư Huỳnh Kim Hồng vẫn là võ cổ truyền dân tộc. Với quan niệm, hành hiệp võ thuật phải giúp đời nên sau ngày quê hương giải phóng, ông đã về Phú Yên, công tác ở Ban Văn hoá xã Hoà Thành, Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Hoà, rồi cán bộ Sở TDTT Phú Yên, với nhiệm vụ chính là phát triển phong trào võ thuật. Chính ông là người đầu tiên vượt qua e ngại sau ngày giải phóng để mở võ đường võ cổ truyền dân tộc và tổ chức thi đấu võ cổ truyền ở Phú Yên. Cũng từ đó mà các võ đường võ cổ truyền trong tỉnh lần lượt khôi phục và phát triển hàng chục điểm tập mới với hàng ngàn môn sinh như ngày nay. Ông là một trong những người đầu tiên gây dựng các môn võ mới tại Phú Yên như quyền Anh, penkak silat.

Võ đường Huỳnh Huynh Đệ do ông mở tại xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà nổi tiếng từ hàng chục năm nay, luôn dẫn đầu về huy chương tại các giải vô địch võ cổ truyền của tỉnh. Từ võ đường này, Lê Thị Minh Mai đã trở thành VĐV Phú Yên đầu tiên giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc. Cũng từ võ đường này, 3 người con trai ông đã trưởng thành, trở thành những VĐV nổi tiếng của miền Trung và toàn quốc. Tuy nhiên, ông giáo dục con học võ không phải chỉ để thi đấu lấy thành tích, mà quan trọng hơn là phải đóng góp cho phong trào võ thuật. Hiện cả 3 con ông đều đã tốt nghiệp đại học TDTT và trở thành HLV võ thuật của Sở VH-TT&DL Phú Yên.

Duyên với lực lượng Công an

Võ sư Huỳnh Kim Hồng đặc biệt có duyên với lực lượng Công an. Cho đến nay, ông đã tham gia huấn luyện võ thuật cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an ở Phú Yên. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cho biết: Có thêm những thế võ hay học được từ võ sư Huỳnh Kim Hồng đã giúp các anh rất nhiều trong việc phá án, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Giới võ thuật trong tỉnh còn truyền tụng câu chuyện: Cách đây đã khá lâu, tại một địa phương trong tỉnh, một số người do không hiểu biết pháp luật đã có những hành vi quá khích. Nổi bật trong số đó là một gia đình gồm những người khá giỏi võ. Ngay trong đêm, Huỳnh Kim Hồng được mời đến tham gia giải quyết "điểm nóng" này. Biết ông đã lâu nên khi thấy ông xuất hiện, những người đang quá khích bỗng dịu lại, chịu ngồi nói chuyện. Sự việc được giải quyết một cách êm thấm không ngờ.

Năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu, nhưng mới đây võ sư Huỳnh Kim Hồng đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Quốc Việt. Đây là công ty dịch vụ bảo vệ đầu tiên ở Phú Yên. Ông cho biết, mở công ty, mục đích chính không phải là kinh doanh mà nhằm cung cấp những bảo vệ, vệ sỹ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt cho các cơ quan, doanh nghiệp, qua đó góp phần vào bảo vệ trật tự trị an, đồng thời tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là bộ đội xuất ngũ.





Theo Phan Xuân Luật (CAND)