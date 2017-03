Vĩnh Giu qua lời kể con trai

Tìm đến hẻm 166 đường Phan Đình Phùng (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) những người biết chuyện sống lâu năm ở đây thường nói đùa “chỉ mất vài ngàn đồng là được các ông hoàng phục vụ”. Câu nói hài hước ẩn chứa sự cám cảnh.

Lưu đày

Căn nhà nhỏ với diện tích 2,5 x 10 m trong con hẻm 166 đường Phan Đình Phùng (phường An Lạc, Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là nơi sinh sống của hoàng tử Vĩnh Giu, con của nhà vua yêu nước Thành Thái. Hoàng tử đã mất năm 2007. Tiếp chúng tôi trong một căn phòng hẹp và tối, ông Bảo Thọ nhớ lại những quãng đời của cha mình đã được chôn vùi trong lớp bụi thời gian...

“Hoàng Tử Giu sinh năm 1922 tại một căn nhà thuê ở Saint Denis, đảo Réunion. Ông nội tôi khi đến đảo đã từ chối sự ban ơn của Pháp là được ở trong một villa sang trọng, ông chỉ ở trong một căn nhà thuê của một người dân địa phương.

Đây là năm sinh thật của ba tôi được ông nội tôi ghi chép gửi về Tôn Nhơn phủ. Riêng với chế độ thực dân, ba tôi lại khai rằng ông sinh ngày 3-12-1924. Ông lớn lên với chúng bạn toàn người Phi, nói toàn tiếng Pháp nhưng khi về nhà thì ông bà nội lại buộc ba tôi nói tiếng Việt.

Gia đình của Hoàng tử Vĩnh Giu

Ba tôi được ông tôi cho học trong một chủng viện tại Saint Denis dành cho người nghèo và người bản địa. Về nhà, bà nội ngoài việc bếp núc còn đảm nhận vai trò cô giáo dạy các cô chú tôi học chữ quốc ngữ và học nhạc.

Ông bà nội tôi rất đông con, hồi trước khi đi đày bà nội tôi đã có ba người con. Bác thứ nhất không đi theo vì bà nội tôi mới sinh thì ông bà cố ngoại nhận về nuôi. Sau bác tôi lớn lên đi theo cách mạng, hiện có một người con trai là Bảo Phối đang sống ở Huế. Ông nội tôi được đưa đi an trí ở Vũng Tàu thì bà nội tôi cũng vừa kịp sinh thêm hai người con.

Ở đảo, bà nội tôi sinh được bảy người con nữa, trong đó có ba tôi.

Mai này lịch sử sẽ minh định

Ở nhà, ông nội tôi luôn hướng chú bác tôi vào công việc, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau tùy lứa tuổi. Ba tôi được giao cho nhiệm vụ lo bữa ăn sáng và tìm nguồn trầu cau cho ông.

Chuyện thức ăn sáng tuy vất vả nhưng có thể lo được, còn tìm ra lá trầu là chuyện vô cùng khó khăn. Ở đảo Réunion, chỉ có vài hộ gia đình trồng trầu làm kiểng, ba tôi đến đó và liên hệ với họ để mua. Những lúc họ không bán, ba tôi phải vào rừng, leo lên núi cao để hái trầu hoang về cho ông tôi.

Thói quen của ông nội tôi là đi đâu ông tính thời gian bằng miếng trầu têm, chẳng hạn khi đến chơi với một người bạn, ông bảo ba tôi têm cho bốn miếng trầu, dùng hết bốn miếng là ông về. Ở đảo không có cau, bà nội tôi phải nhờ người ở Huế mua cau khô gửi sang.

Khi ba vừa tròn 12 tuổi, một hôm cùng ông bà nội đi dạo, ông nội tôi cầm tay ba tôi nói: “Một ngày nào đó khi trở về Việt Nam, con sẽ đi trên những con đường quê hương, sẽ đọc thấy những con đường mang tên Thành Thái, Duy Tân, dù hôm nay con vẫn chưa biết Thành Thái và Duy Tân là ai. Rồi lịch sử và nhân dân sẽ ghi nhận và chứng minh cho con biết”.

Ông Bảo Thọ

Đến khi trưởng thành, ba tôi mới biết ông nội tôi là vua Thành Thái và bác tôi là vua Duy Tân, cả hai người đều bị lưu đày trên đảo Réunion này.

Khi ba tôi chuẩn bị đi thực tập thì nhận được tin chính quyền bảo hộ cho gia đình trở về Việt Nam bằng tàu thủy. Ba tôi sống chung với ông bà nội được ba năm thì chính quyền bảo hộ đề nghị ông bà nội cho phép ba tôi làm việc phụ tá cảnh sát trưởng Vũng Tàu.

Ngày ba tôi đi làm, ông nội căn dặn: “Con đừng bao giờ cộng tác với Pháp và chính quyền bù nhìn. Chế độ ấy không do dân lập ra, nó chỉ do bên ngoại quốc dựng nên, thế nào rồi cũng sụp đổ, đừng bao giờ can dự”.

Hoàng tử làm nghề cầu đường, đánh đàn thuê

Ba tôi vào làm được vài hôm, sau đó bị chuyển về làm cai ngục tại nhà giam Vũng Tàu, chuyên quản lý các phạm nhân chính trị. Ba tôi rất ngưỡng mộ những người có tinh thần chống Pháp nên đã đề nghị cho phép hai phạm nhân được phụ với ba tôi trong việc ăn uống. Với những phạm nhân chính trị nữ, ba tôi đã đấu tranh cho phép họ được tắm một ngày một lần và được ăn uống tốt hơn.

Năm 1949, ba tôi bị đưa xuống tận miệt Vị Thanh, Hỏa Lựu, Kinh Một Ngàn, tham gia đội cầu đường của khu Nam Công Chánh, Cần Thơ. Mục tiêu của họ là muốn nhờ tay cách mạng hoặc các đảng phái khác giết ba tôi, không thì ở vùng chướng khí, muỗi mòng, dịch bệnh, ba tôi cũng khó bảo toàn được tính mạng.

Nhưng mọi chuyện đã không như họ tính, ba tôi vẫn làm việc an toàn với sự đùm bọc của nhân dân, những chiến sĩ cách mạng và trở về Cần Thơ bình yên. Tại Cần Thơ, ba tôi tiếp tục làm việc trong ngành công chánh và sống tại khu tập thể chung cư Công Chánh (nay là chung cư Ngô Hữu Hạnh).

Đến năm 1951, ba tôi kết hôn với bạn cùng nghề là Lý Ngọc Hoa. Sinh được bảy người anh em chúng tôi là Thanh Cát, Bảo Bồi, Bảo Thọ, Bảo Cao, Bảo Lộc, Bảo Hoàng và Bảo Tài. Tưởng cuộc sống đã bình yên nhưng chính quyền bảo hộ luôn tìm cách gây khó khăn để rồi chúng tôi không ai được học hành đến nơi đến chốn.

Để có tiền nuôi con, ngoài giờ làm việc, ban đêm ba tôi đến các quán bar chơi nhạc kiếm tiền. Năm 1975, cả gia đình ba tôi về sống nhờ căn nhà chật hẹp của bà ngoại ở hẻm 166 đường Phan Đình Phùng cho đến nay chỉ còn bảy anh em chúng tôi và chục đứa cháu”.

Căn nhà “trộm không dám vô” Ông Bảo Thọ cho biết cả gia đình ông sống ở Cần Thơ đến 50 năm mà không ai biết cha con ông là hậu duệ vua Thành Thái. Chỉ đến khi vào khoảng năm 2005, khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ghé thăm ông Vĩnh Giu, mọi người mới bật ngửa. “Khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm nhìn trong căn nhà nhỏ hẹp, Thủ tướng hỏi ông cần cái gì. Hoàng tử Vĩnh Giu trả lời: Ông là nhà lãnh đạo nhìn cuộc sống gia đình tôi thì ông biết. Ông Vĩnh Giu nói tiếp: Nhà này trộm không dám vô! Thủ tướng rất ngạc nhiên và nói: Chắc gia đình không có tài sản gì. Hoàng tử Vĩnh Giu cười đáp: “Vô chỉ dẫm lên người nên làm sao đi được”. Đó là cuộc hội thoại giữa một nguyên Thủ tướng và Hoàng tử Vĩnh Giu được ông Bảo Thọ kể lại. “Cha tôi sống ẩn dật và kín tiếng, chỉ nói những gì cần nói” - ông bà Thanh Cát nhớ về cha. Có lẽ được trực tiếp vua cha dạy dỗ trong thời gian lưu đày, ông Vĩnh Giu vẫn giữ được phong thái của một hoàng tử, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy phải làm những nghề không được nhiều người coi trọng, sống trong nghèo khó nhưng ông vẫn giữ được cho mình phong cách nho nhã của dòng dõi quý tộc.

HỒNG ĐANG