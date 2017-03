Vợ chồng nghèo trả lại 300 triệu đồng nhặt được

Đó là lời nói chân tình của chị Nguyễn Thị Mai (49 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về số tài sản trị giá 300 triệu đồng mà vợ chồng chị đã trả lại cho “khổ chủ” khi nhặt được bên vệ đường.

Chuyện vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Nam (50 tuổi, chồng chị Mai) nhặt được 300 triệu đồng, rồi mang trả lại cho “khổ chủ” đã được người dân ở vùng Đồng Tháp Mười hết lời khen ngợi. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã tặng Bằng khen biểu dương việc làm tốt đẹp của vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Nam và chị Nguyễn Thị Mai.

Cách đây hơn một tháng, trong lúc đi xe đạp chở vợ và cháu ngoại lên khu vực Mỹ Quý khám bệnh, trên đường về anh Nam phát hiện có chiếc ví nằm chỏng chơ bên vệ đường, giữa dòng xe cộ qua lại. Khi nhặt chiếc ví lên, anh Nam mới hốt hoảng, khi thấy bên trong có nhiều tiền cùng thỏi vàng (trị giá khoảng 300 triệu đồng). Thấy số tài sản lớn, lúc đó vợ chồng anh Nam đã không khỏi lo lắng, vì ai lại đánh rơi số tài sản lớn trên đường như vậy. Sau phút đắn đo, vợ chồng ông Nam nghĩ, là làm sao tìm được người đánh mất, để trả lại.

Nhìn chồng sốt ruột lo lắng, chị Mai nói chồng kiểm tra lại chiếc ví, xem bên trong có thông tin gì về “khổ chủ” hay không. Quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, anh Nam lục và soi kĩ mấy dòng chữ, con số có ghi trên tấm giấy cất bên trong chiếc ví, với hi vọng có chút thông tin về người đánh rơi. Hơn nửa giờ đồng hồ, vợ chồng anh mới gọi được cho bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, chủ tiệm Ngọc Ẩn ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), nơi bị đánh mất chiếc ví. Qua dò hỏi, và xác định đúng là chiếc ví của tiệm vàng Ngọc Ẩn, vợ chồng anh Nam đã hẹn chủ tiệm vàng đến nhà nhận lại tài sản.

Vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Nam và chị Nguyễn Thị Mai cùng cháu ngoại bên “tổ ấm” của gia đình.

Hôm chúng tôi đến nhà của vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Nam ở ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, thì trời bất chợt đổ mưa, nhà của vợ chồng anh Nam nằm cách con lộ nông thôn khoảng vài chục mét, và khá thấp so với mặt đường nên khoảng sân trước nhà bị ngập nước và rất trơn trợt. Căn nhà nhỏ, rộng chưa đầy 20m2, được dựng tạm bằng lá, che bạt đã Xiêu vẹo, cũ kĩ và có nhiều chỗ bị dột, hiện là “tổ ấm” của vợ chồng anh Nam, cùng 2 người con gái và 3 đứa cháu ngoại. Trong nhà không có vật gì giá trị, nhưng lại làm ấm lòng người vì “gia chủ” rất vui vẻ và phúc hậu. Được biết trước đây, anh Nam có chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập, nhưng nay vì điều kiện sức khỏe anh đã nghỉ hẳn. Ngoài căn nhà dột nát, thì tài sản lớn nhất hiện giờ của gia đình là con heo nái nuôi sau nhà, vài cây ăn trái trồng trong vườn, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Nếu không tận mắt chứng kiến hoàn cảnh nhà của vợ chồng anh Nam, chúng tôi cũng không không dám nghĩ vợ chồng nghèo này lại có tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp như thế. Dù nghèo về vật chất, nhưng vợ chồng anh luôn giàu tình, giàu nghĩa. “Anh Nam rất là tốt, hôm nhận lại số tài sản đã mất, vợ chồng chị rất xúc động, thấy nhà ảnh đã dột nát nên vợ chồng chị có ý định cất lại một căn nhà mới cho tươm tất, nhưng ảnh nhất quyết từ chối”, bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn kể lại.

Còn Thiếu tá Nguyễn Văn Điền, Trưởng Công an xã Mỹ Quý thì cho biết, anh Huỳnh Hoàng Nam là một điển hình tiêu biểu cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Khi còn hành nghề chạy xe ôm, anh Nam có nhiều lần nhặt được của rơi, đều liên hệ với Công an tìm cách trả lại người bị mất. Đồng thời, anh cũng rất nhiệt tình trong các phong trào phòng, chống tội phạm và thường xuyên giúp đỡ người xung quanh.

Theo V.Vĩnh - L.Hiếu (CAND)