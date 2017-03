Vụ giết nhân chứng ở New York

Tờ The New York Times đã bỏ ra ba tháng để điều tra vụ này. Kết quả điều tra khiến người ta sốc và lo ngại hơn chính bản thân vụ việc. Cả cảnh sát và công tố viên đều không nhận trách nhiệm khi mà tiếng kêu cứu của nhân chứng bị cơ quan chức năng phớt lờ.

Đe dọa, cầu cứu và chết thảm

Phía sau Trường Công số 23, giáp với khu Brooklyn có khoảng sân mà những đêm hè, đám thanh thiếu niên thường tụ tập. Ở đó ba cô gái trẻ thường đến chơi.

Bobby Gibson cũng thường đến đây cùng đứa bạn tốt nhất là Corey Brown và anh của Corey là Dennis. Cả hai anh em này luôn cười để lộ mấy cái răng thưa, người ta thường nhầm hai anh em với nhau.

Vụ giết người xảy ra tối 4-9-2001, trong sân trường. Do xích mích, Corey Brown đánh nhau với một người tên Corey McCullough. Một tuần sau, Corey McCullough quay lại sân trường cùng với một người mặc áo đen là Wesley Sykes, 21 tuổi, từng bị bắn vào mặt năm 16 tuổi và sau đó phải xài một con mắt giả bằng thủy tinh. Nhân chứng khai: Wesley Sykes đội một cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, bắt đầu quan sát. Gã rút từ trong quần jean ra một khẩu súng và chĩa vào Corey Brown. Sau đó, gã lại chĩa về phía Doughboy, có vẻ ngập ngừng vì hai anh em Corey ngồi cạnh nhau. Hai viên đạn xé rách dạ dày của Doughboy. Wesley Sykes đã bắn tiếp vào đám đông đang bỏ chạy. Trong vòng 23 ngày, Doughboy trải qua chín cuộc phẫu thuật nhưng rốt cuộc vẫn chết vào ngày 27-9-2001.

Tháng sau, Wesley Sykes bị bắt. Năm nhân chứng xác nhận y chính là thủ phạm, gồm: ba cô gái trẻ, Corey Brown và Bobby Gibson.

Sau cái chết của Doughboy, Bobby Gibson bắt đầu nhận được thư hăm dọa do các cô gái bạn của anh ở sân trường mang đến. Theo đó, Dupree Harris, có biệt hiệu là “Mặt đất”, là anh cùng cha khác mẹ của Wesley Sykes, muốn nói chuyện với Bobby.

Một góc khu Brooklyn, New York, nơi xảy ra vụ sát hại nhân chứng. Ảnh: worldpress.com

“Mặt đất” 28 tuổi, từng bị bắt do có liên quan đến súng ống, ma túy, cướp giật và một vụ bắn chết người năm 1993; đang bị điều tra về vụ giết người thứ hai xảy ra từ năm 1999. Ba cô gái là nhân chứng khai rằng “Mặt đất” đưa cho họ tổng cộng 2.000 USD và bảo họ phải khai với nhà chức trách rằng mình “đã nhầm lẫn khi nghĩ thủ phạm có một con mắt thủy tinh”. Các cô cho biết: “Phải nói chuyện với hắn bởi vì nếu bạn không nhận tiền, bạn sẽ chết”.

Bobby Gibson kể với bạn bè một hôm anh bị một người chưa từng gặp chặn đường, rút ​​súng chĩa vào anh rồi bỏ đi. Mẹ của Bobby Gibson nói con bà đã làm việc với một trợ lý công tố viên tòa án và làm chứng về việc Wesley Sykes bắn chết người, đồng thời đề nghị được bảo vệ trước khi làm chứng tại tòa nhưng không được đáp ứng. Bobby đề nghị chính quyền hộ tống mỗi khi anh đến văn phòng công tố viên nhưng những gì họ làm là gọi cho anh một chiếc taxi.

Tối thứ Sáu, gần đến ngày diễn ra phiên tòa, Bobby uống rượu tại một quán bar gần hiện trường vụ án. Tại đây có cả bạn của “Mặt đất” là Trevis Ragsdale. 4 giờ sáng, Bobby về nhà và bị bắn từ sau lưng. Một viên đạn xuyên thủng gan, lá lách và tim. Anh chết trước phiên tòa mà anh sẽ làm nhân chứng 51 giờ đồng hồ.

Không ai thừa nhận sai sót hay khuất tất

Trong quá trình điều tra, tờ The New York Times tìm kiếm các chứng liệu cho thấy nhân chứng bị đe dọa, xem xét lại các ghi chép của phiên tòa xét xử, các băng ghi âm lời khai và hồ sơ của bồi thẩm đoàn, đồng thời phỏng vấn các nhân viên cảnh sát, công tố viên, bạn bè và thân nhân của Bobby Gibson. Ít nhất năm người trả lời phỏng vấn rằng các nhân chứng, trong đó có Bobby Gibson đã báo cho các nhân viên hành pháp về các mối đe dọa, yêu cầu được bảo vệ nhưng bị phớt lờ. Mẹ Bobby Gibson nói: “Các công tố viên không quan tâm đến sự an toàn của nó. Họ chỉ cố gắng hoàn thành vụ án của họ mà thôi”.

Cảnh sát và các công tố viên phủ nhận điều này. Các công tố viên của thành phố New York cho rằng họ thiếu sự giúp đỡ từ các chương trình bảo vệ nhân chứng. Còn các sĩ quan cảnh sát cao cấp cho rằng họ không nghĩ rằng việc sát hại Bobby Gibson có mối liên quan đến dự định làm chứng của anh này.

Hai tuần sau khi Bobby Gibson bị giết chết, Wesley Sykes bị kết tội giết chết Doughboy. Y bị kết án 28 năm tù. Còn Trevis Ragsdale trốn sang Bắc Carolina nhưng cuối cùng bị tóm và bị buộc tội giết người, cụ thể là giết Bobby Gibson. Trevis Ragsdale nói rằng hắn say khướt khi bắn Bobby Gibson và rằng hắn muốn hù dọa anh.

Những bài học đau xót của bang New York

Tờ The New York Times nêu vấn đề: Không ai biết có bao nhiêu vụ án hình sự “bay hơi” vì nhân chứng bị đe dọa hoặc hành hung. Một báo cáo năm 1990 của Tổ chức Hỗ trợ nạn nhân nêu thực trạng 36% nạn nhân và các nhân chứng của các vụ án được xử tại Tòa án Hình sự Bronx cho biết họ bị đe dọa.

Năm 1995, nghiên cứu của Cục Tư pháp bang New York cho biết sự đe dọa xảy ra ở mức độ từ 75% đến 100% các vụ án ở một số vùng lân cận nơi các băng nhóm đang làm mưa làm gió. “Nhiều vụ án giậm chân tại chỗ vì các nạn nhân không tham gia” - một công tố viên khu Bronx tên là Schepis nói.

Trong quá khứ từng xảy ra điều tồi tệ nhất. Năm 1987, một nhân viên điều vận taxi 61 tuổi chứng kiến một cuộc đấu súng. Ba ngày sau bà bị bắn khi đang ngồi trong phòng chờ của bồi thẩm đoàn. Năm 1995, một nhân chứng của một vụ án ma túy bị giết, thủ phạm còn bẻ cả răng và ngón tay của nạn nhân. Đó là chưa kể một số vụ giết nhân chứng ngoài tầm nắm bắt của các công tố viên.

Năm 1995, bang New York ban hành luật tử hình dành cho những kẻ giết nhân chứng, không cho họ có điều kiện khai báo.

Chính phủ liên bang đã chi hàng triệu đôla để thúc đẩy các chương trình bảo vệ nhân chứng nhưng tại New York thực trạng khá ảm đạm. Thỉnh thoảng các công tố viên giúp nhân chứng có nhân dạng mới, hỗ trợ họ tìm việc làm ở các vùng khác của nước Mỹ. Tuy nhiên, những trường hợp dời chỗ ở cho nhân chứng tiêu tốn hàng trăm ngàn USD/vụ là rất hiếm. Đối với các nhân chứng kêu cứu do bị đe dọa, họ chỉ được đưa đến “nấp” một thời gian ngắn trong một khách sạn tồi tàn hay lên xe dọn nhà để đến một khu khác và ở nhà thuê một tháng.

Các công tố viên thừa nhận rằng sự hỗ trợ thường thấp so với nhu cầu thực tế, vì vậy họ thường khuyến nghị các nhân chứng nên suy nghĩ để quyết định có nên dời chỗ ở cùng với người nhà hay không. “Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ đi đến chỗ không thể làm điều gì cả vì không có tiền” - ông David W. Lehr, trợ lý chính của công tố viên tòa án khu Staten Island, nói.

Vụ sát hại Bobby Gibson hoàn toàn không phải là cá biệt. Trong 23 năm qua, có ít nhất 19 nhân chứng bị giết tại thành phố New York. Tính cả bang trong vòng bảy năm qua, các công tố viên của tòa án khu vực đã buộc tội ít nhất 14 kẻ giết chết nhân chứng. Một công trình nghiên cứu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được tiến hành năm 2003 đưa ra bằng chứng về hiệu ứng tiêu cực của nỗi sợ hãi đối với nạn nhân và nhân chứng. Bà Susan Herman, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về nạn nhân của tội phạm quốc gia có trụ sở tại Washington, nói: “Nếu mọi người cảm thấy họ tin vào sự bảo vệ của cảnh sát và công tố viên họ sẽ không rút ra khỏi hệ thống”.

ĐẶNG NGỌC HÙNG