Xét xử TNGT ở Mỹ - Bài 1: Những vụ kiện hi hữu

Ngày 1-11-2008, Gary Fenske chở vợ là Kim Fenske trên chiếc mô tô. Khi đến gần chợ, ông loay hoay tìm cách rẽ phải. Lúc này chiếc xe tải nhẹ do Maratta điều khiển vượt qua, bánh xe bên phải phía trước của xe ông va chạm chiếc mô tô làm cho Kim Fenske bị ngã. Gary Fenske trượt về phía trước với cái chân bị kẹt dưới chiếc xe.

Bị quẹt xe, vợ kiện luôn cả chồng

Hồ sơ tòa án ghi: Xe của Gary Fenske bị đổ vào lề đường. Chân của ông bị trầy và bỏng do chạm vào pô xe. Kim Fenske bị thương nặng hơn chồng, phải phẫu thuật chân và trán, gắn năm cái vít và một cái đĩa vào mắt cá chân. Vụ va chạm làm cho lông mày một bên mắt bị kéo cao so với bình thường, suy giảm vĩnh viễn 11%. Tổng số tiền mà Kim Fenske đã chi trả cho việc chữa trị là 99.182 USD. Cho đ?n khi ra t?a, c? c?n b? ?au ??u,ến khi ra tòa, cô còn bị đau đầu, đau mắt cá chân trái và cánh tay phải.

Theo tư vấn của luật sư, Kim Fenske kiện Maratta và cả chồng mình. “Mặc dù Maratta là người chủ yếu chịu trách nhiệm về vụ tai nạn nhưng để bảo vệ và bồi thường đầy đủ cho Kim Fenske, chúng tôi phải khởi kiện cả chồng của cô ấy” - một luật sư của Kim cho biết.

Ban đầu các bị đơn đề nghị bồi thườngvới tổng số tiền là 225.000 USD: Gary Fenske chịu 100.000 USD và Maratta chịu 125.000 USD. Đề nghị trên bị từ chối. Sau đó các bên đồng ý mức 500.000 USD, trong đó Gary Fenske chịu 100.000 USD và Maratta chịu 400.000 USD. Sau khi cân nhắc, tòa phán Maratta chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn, bị phạt 400.000 USD; ông Gary Fenske với cách điều khiển mô tô trong tình huống cụ thể đó cũng có một phần trách nhiệm pháp lý, phải đền cho vợ 100.000 USD. Số tiền 500.000 USD này thuộc về Kim Fenske.

Trang trí không đúng cách: Ra tòa

Đó là trường hợp công ty tài chính toàn cầu UBS (của Thụy Sĩ). Năm 1990, khi mua lại khu liên hợp, UBS cho người ta trang hoàng mấy quả cầu, trên đó khắc dòng chữ “Nơi này mở rộng cửa cho người dân”.

Ngày 7-9-2006, ông Alfonso Barbarotta (60 tuổi, đi bộ ngang qua tòa hội sở của UBS thì va phải cạnh sắc của chữ cái cuối của dòng chữ trên. Chữ cái kim loại này xé rách chân phải của ông. Do đau và vì mất đà, ông bị khuỵu đầu gối trái. Ông được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và phải trải qua ba ca phẫu thuật nội soi khớp gối.

Ông Barbarotta đệ đơn kiện UBS vào năm 2008, cáo buộc công ty này đã bất cẩn khi để những vật sắc nhọn như thế trong lối đi công cộng gây ra sự phiền toái cho cộng đồng. Luật sư của ông cho rằng vật trang trí với hàng chữ cái kia của UBS thòi ra đã gây ảnh hưởng cho phần đường dành cho người đi bộ. Tại tòa, vị luật sư trình bày: Chân phải của ông Barbarotta cuối cùng được chữa lành nhưng đầu gối trái lại đau dai dẳng. “Ông ấy được phẫu thuật nội soi khớp gối ba lần nhưng không khỏi, với tình trạng này ông ấy cần được phẫu thuật thay gối” - luật sư Leydon nói.

Luật sư của phía UBS lập luận rằng nguyên đơn không thể chứng minh cú ngã quỵ năm 2006 đòi hỏi phải phẫu thuật thay toàn bộ đầu gối.

Tháng 7-2011, hai bên lại kéo nhau lên Tòa Thượng thẩm bang Connecticut. Tại đây, luật sư của nguyên đơn cho biết hóa đơn tiền chữa trị của Barbarotta là gần 80.000 USD. Nguyên đơn cũng mời đến tòa một chuyên gia cung cấp thông tin chuyên môn. Ông này trình bày các yếu tố có liên quan đến con người để mọi người nhận thức về chúng và xem chúng nguy hiểm như thế nào.

Làm chứng cho luật sư của bị đơn là hai người của UBS - một người quản lý tài sản và một người đứng đầu nhóm bảo vệ. Cả hai người của UBS khai họ đã không kiểm tra độ bén của các chữ cái.

Hội đồng xét xử phán quyết rằng UBS bất cẩn và các chữ cái trên các quả cầu gây phiền toái cho cộng đồng. Tòa tuyên nguyên đơn được nhận 480.277 USD.

Tuy nhiên, tháng 8 vừa rồi, luật sư bị đơn đề nghị Thẩm phán David Tobin gác lại phán quyết vì thiếu bằng chứng. Theo ông này thì chưa có ai bị sự cố thương tích do đồ trang trí của UBS gây ra. Chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu nhưng ông Barbarotta “phải đi khập khiễng” và “việc đi làm của ông ấy khó khăn hơn với cơn đau trên quãng đường dài”.

Nạn nhân tự gây tai nạn, chính quyền phải đền gần 3 triệu USD

Ngày 16-5-2002, Maribeth Blonski (34 tuổi), người dẫn chương trình truyền hình của đài địa phương và là một họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh thiếu nhi, đạp xe trong thị trấn Rocky Hill. Cô tông vào cánh cổng sắt nối giữa con đường và mép cống dẫn vào khu vực hồ nước và bị gãy đốt sống cổ. Blonski được luật sư tư vấn kiện chính quyền thị trấn. Theo luật, cánh cổng trên được chính quyền lắp một cách trái phép vì nó nằm choán giữa đường đi. Hội đồng thành phố cho rằng họ lắp cánh cổng trên để ngăn xe cộ chạy vào hồ nước.

Phải mất tám năm để giải quyết vụ kiện vì một cuộc tranh luận về việc liệu hội đồng quận có được miễn trách nhiệm pháp lý hay không. Giữa tháng 5-2011, sau phiên tòa kéo dài bốn ngày, Thẩm phán Edward Domnarski của Tòa Thượng thẩm tại Hartford phán quyết chính quyền không được miễn trách nhiệm trong trường hợp này, đồng thời chỉ rõ Blonski cũng có một phần trách nhiệm. Theo phán quyết, chính quyền thị trấn Rocky Hill phải bồi thường thiệt hại cho Blonski số tiền 2,9 triệu USD. Chính quyền thị trấn phản đối phán quyết của Tòa Thượng thẩm và dự định sẽ kháng cáo.

Cảnh sát bị bồi thường 14 triệu USD vì cho phép nạn nhân rượt người vi phạm Matthew Vincent là lính tình nguyện của Cơ quan Cứu hỏa thị trấn Clinton, bang Connecticut. Ngày 5-8-2005, khi đang lái xe đến trước khu thương mại của Clinton (nơi ông làm nhân viên bảo vệ) xe của ông bị xe của Walker Hopkins (19 tuổi) đâm. Vincent là người được phép phát tín hiệu đèn xanh khi làm nhiệm vụ cứu hỏa, vì vậy anh đã bật đèn xanh của xe mình sau vụ tai nạn và đuổi theo chiếc xe kia. Vincent gọi cho Cảnh sát thị trấn Clinton và được sĩ quan điều vận Ellen Vece ra lệnh tiếp tục đuổi theo chiếc xe hơi kia. 8 phút sau, xe của Hopkins đâm vào một cái cây. Hopkins bị bại não. Đầu năm 2011, phiên tòa xét xử diễn ra. Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa Thượng thẩm bang Connecticut đã quy Cảnh sát thị trấn Clinton tội bất cẩn và làm cho Walker Hopkins bị thương. Theo đó, cơ quan cảnh sát này bị tuyên phạt 14 triệu USD. Hopkins giờ đã 25 tuổi sẽ vào sống trong nhà từ thiện trong quãng đời còn lại, số tiền 14 triệu USD sẽ được dùng để trang trải các chi phí y tế.

