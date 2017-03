Xét xử TNGT ở Mỹ - Bài 2: Án phạt tài xế say rượu

10 khoản phí mà người lái xe say rượu phải nộp - Tiền hồ sơ pháp lý: 300-15.000 USD tùy số lần và tính chất vi phạm. - Tiền kiểm tra độ cồn: 500-1.000 USD. - Tiền trông giữ xe: 300-500 USD. - Phí luật sư và pháp lý: 5.000-25.000 USD. - Nếu người vi phạm đòi hoãn thực hiện lệnh giữ xe và giấy phép lái xe thì phải ra điều trần tại sở giao thông. Phí cho cuộc đối thoại làm việc này là: 150 USD. Một áp phích truyền thông về lái xe an toàn ở Mỹ thập niên 40 thế kỷ trước. Nguồn: Wiki - Phí nhận lại giấy phép lái xe: 120 USD. - Tiền hợp đồng bảo hiểm mới (hợp đồng bảo hiểm xe trước đó bị hủy do chủ sở hữu xe vi phạm luật): tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn. - Học phí lớp nhận thức luật: 300-500 USD. - Tiền lắp thiết bị kiểm tra độ cồn khi khởi động xe (bắt buộc sau khi vi phạm, nếu người điều khiển có cồn quá quy định thì xe không nổ máy): 730-2.800 USD. - Tiền phạt do gây tai nạn: Ngoài đền bù cho người bị hại theo kết quả giám định, người vi phạm phải nộp phạt 10.000 USD. Nếu gây tử vong thì người vi phạm đối mặt với cáo buộc hình sự, bị giam và phải trả một loạt các loại phí khác.