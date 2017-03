Ðầu năm mới yên tĩnh

Tương tự lúc Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001, các cơ quan tình báo ở Mỹ đã không chia sẻ thông tin, vì vậy mới dẫn đến âm mưu đánh bom chuyến bay 253 tuyến Amsterdam (Hà Lan)-Detroit (Mỹ) hôm Giáng sinh. Theo báo cáo gửi cho Tổng thống Obama hôm 31-12 mà báo Washington Post và New York Times công bố trích đoạn, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) đã nghe lén các phần tử Al-Qaeda ở Yemen bàn tính âm mưu và nói có một người Nigeria dính líu. Tuy nhiên, NSA không trao đổi với mạng lưới Cục Tình báo Trung ương (CIA) ở Nigeria. Trong khi đó, hồi tháng 11-2009, phân cục CIA ở Nigeria đã từng nhận được tin báo trước từ cha của tên đánh bom Abdul Mutallab. Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ phụ trách điều phối thông tin tình báo cũng không nắm được thông tin để ngăn chặn. Khi bị Tổng thống Obama chỉ trích, CIA đổ thừa cho NSA nghe lén được tin mà không báo. Còn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi cơ quan tình báo đều có thể có thông tin nghi ngờ về tên Abdul Mutallab. Theo báo Washington Post, có khả năng Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dennis C. Blair phải từ chức và Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Janet Napolitano cũng sẽ phải trả giá. TNL (Theo Le Figaro)