1 cảnh sát Mỹ ủng hộ tiền cho... IS

Một CSGT Mỹ vừa bị bắt ngày 3-8 vì có hành động ủng hộ tiền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Cảnh sát này tên Nicholas Young, 36 tuổi, ở Fairfax (bang Virginia).

Theo cáo trạng tòa án Virginia, Young làm CSGT ở thủ đô Washington từ năm 2003, bị nhà chức trách theo dõi từ năm 2010.

Nhiệm vụ của Young là tuần tra hệ thống tàu điện ở thủ đô Washington. Trong sáu năm bị theo dõi, Young vẫn làm việc bình thường, không đe dọa tới an ninh, an toàn của người tham gia giao thông. Young bị sa thải ngay khi bị bắt.



Cảnh sát Mỹ khám xét nhà cảnh sát Nicholas Young ở Fairfax (bang Virginia) ngày 3-8. Ảnh: AP

Young là người cải đạo sang đạo Hồi, năm 2011 đã từng sang Libya chiến đấu bên hàng ngũ phe nổi dậy lật đổ chế độ Muammar Gaddafi.

Năm 2014, Young đã một vài lần gặp một nhân viên FBI giả là một phần tử IS, đang làm công tác tuyển mộ người cho IS. Young đã chỉ người này các chiêu thức tránh nhân viên công quyền Mỹ nếu muốn rời Mỹ sang Trung Đông tham gia chiến đấu với IS.

Tháng 7 vừa rồi, Young đã chuyển mật mã các thẻ quà tặng trị giá 245 USD cho nhân viên FBI giả danh IS. Các thẻ quà tặng này dự định sẽ được dùng cho các tài khoản nhắn tin di động mà IS sử dụng để tuyển mộ thành viên.

Young có hành động này sau khi nhân viên FBI nói với anh ta rằng IS cần tiền để lập một số tài khoản nhắn tin di động. Trước đó, Young còn bàn với nhân viên FBI giả danh IS này cách buôn lậu súng.



Young là cảnh sát Mỹ đầu tiên bị bắt vì tiếp tay cho IS. Nhà của Young ở Fairfax (bang Virginia) bị khám xét ngày 3-8. Ảnh: AP



Young là nhân viên thực thi pháp luật đầu tiên ở Mỹ tiếp tay cho một tổ chức mà Mỹ quy là khủng bố, theo FBI. Chuyên gia về khủng bố Seamus Hughes tại ĐH George Washington gọi trường hợp của Young là một điển hình cho thấy IS đang có chiến lược lợi dụng người trong hàng ngũ thực thi pháp luật Mỹ để làm việc cho chúng.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 90 người vì liên quan tới IS.