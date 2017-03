1 thanh niên người Việt tử vong ở Singapore

Báo Straits Times (Singapore) đưa tin một thanh niên người Việt Nam có tên Nguyen Ngoc Duy, 23 tuổi, được cho là đã rơi từ một căn phòng ở tầng 15 của khách sạn Boss ở khu Jalan Sultan (Singapore) vào rạng sáng 29-3.

Thi thể không nguyên vẹn của Duy được tìm thấy tại một rãnh nước ở khu vườn nằm ở tầng năm của khách sạn trên. Theo nhật báo tiếng Trung Lianhe Wanbao, nạn nhân được cho là đã rơi va vào lan can ở tầng năm. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được tìm thấy bên ngoài một nhà hàng ở tầng bốn.

Theo Lianhe Wanbao, căn phòng nơi Duy rơi xuống do một thanh niên người Việt khác là Vu Truong An, 21 tuổi, sinh viên của Học viện Giáo dục kỹ thuật, đặt trước đó. An đã mời năm người bạn, trong đó có Duy, tới căn phòng này chơi.

Cảnh sát Singapore có mặt tại hiện trường ở khách sạn Boss. Ảnh: LIANHE WANBAO

Lianhe Wanbao cho biết giữa An và Duy được cho là đã xảy ra cãi vã song không rõ nguyên nhân là gì. Sau khi Duy rơi xuống tầng năm, An đã đi bằng thang máy xuống tầng một để yêu cầu nhân viên khách sạn giúp đỡ. Các nhân viên khách sạn sau đó đã gọi cảnh sát. Phía cảnh sát Singapore cho biết đã nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ vào lúc 2 giờ 30 sáng 29-3 (giờ địa phương).

Theo Lianhe Wanbao, thi thể của Duy đã được chuyển đi vào 8 giờ sáng cùng ngày. Trong khi đó, An đã được đưa tới bệnh viên Tan Tock Seng với một vết thương trên đầu. An hiện đang trong tình trạng tỉnh táo.

Theo báo New Paper (Singapore), một doanh nhân họ Chong người Malaysia cho biết ông đã nghe ai đó đập vào cửa của một căn phòng trên tầng 15 của khách sạn Boss vào khoảng 2 giờ sáng 29-3. Sau đó, ông nghe tiếng cãi vã om sòm. Người đàn ông 46 tuổi này kể lại: “Một thanh niên ngoài ra cũng la hét nhưng tôi không hiểu được anh ta đang nói gì”.

Theo Straits Times, Duy đang có chuyến thăm ngắn hạn tại Singapore và dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết bất thường của nam thanh niên Việt Nam này.