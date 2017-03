10 lao động VN đã thoát khỏi sóng thần tại Miyagi

Ông Liêm cho biết, tính đến 13 giờ 30 phút chiều nay (tức 15 giờ 30 phút giờ địa phương), Ban quản lý lao động ngoài nước đã có thông tin về 35 lao động Việt Nam sống tại thành phố Fukushima. Trong đó, 17 lao động nằm xa khu vực sóng thần và nhà máy điện hạt nhân và 8 lao động làm việc trong nhà máy may Daiei Hosei - cách khu vực nhà máy điện hạt nhân bị nổ khoảng 20 km và chỉ cách bờ biển bị sóng thần ập vào khoảng 5 phút đi xe đạp. Tất cả các lao động đều đã được chủ sử dụng lao động đưa đến nơi an toàn, tránh xa nhà máy điện hạt nhân.





Những con thuyền bị đập nát dạt vào cảng Miyagi sau cơn sóng thần



Theo Thu Hằng (TNO)

Ngoài ra, tại tỉnh Miyagi - nơi bị tác động dữ dội nhất của sóng thần có khoảng 30 tu nghiệp sinh Việt Nam. Rất mừng là trong số đó có 20 người đã về nước từ trước Tết Nguyên đán. 10 người còn lại đã may mắn thoát nạn. Do chạy sóng thần nên số lao động này đã bị mất hết giấy tờ tùy thân và tài sàn. Tuy nhiên, cả 10 người đều đã an toàn và được sơ tán đến tòa thị chính để lánh nạn.Về phương án hỗ trợ các lao động trong vùng nguy hiểm, ông Liêm nói: “Tất cả đều phải phụ thuộc vào phía bạn. Ngay những người ở khu vực bị động đất muốn di chuyển về Tokyo cũng không biết đi đường nào? có an toàn hay không? Đại sứ quán cũng đang bàn tìm phương thức đi lại thế nào cho hợp lý bởi đề phòng nguy hiểm, một số ga tàu điện vẫn đang đóng cửa, việc di chuyển ra khỏi ngoại ô Tokyo còn khó khăn, chưa nói đến các thành phố bị thiệt hại nặng nề bởi động đất và sóng thần”.Ông Liêm cho hay, mặc dù điện thoại ở khu vực Tokyo đã liên lạc được trở lại, song việc liên lạc với các thành phố bị ảnh hưởng nặng của động đất và sóng thần vẫn bị gián đoạn. Trước mắt, Ban quản lý vẫn tiếp tục liên lạc với các doanh nghiệp và đối tác sử dụng lao động để cập nhật, tìm hiểu thông tin về lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam tại đây.Ông Nguyễn Gia Liêm cũng cho biết, tại Tokyo, điện, nước sinh hoạt đều đầy đủ, nhưng thiếu thốn nhất vẫn là lương thực. Tất cả các cửa hàng thực phẩm đều hết. Ngay đến cả xăng dầu phục vụ cho ô tô đi lại họ cũng chỉ bán rất ít. Đại sứ quán Việt Nam sáng nay cũng kêu gọi cộng đồng người Việt hết sức tiết kiệm và hạn chế đến mức tốt đa.