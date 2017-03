10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố: Cảnh giác hoạt động khả nghi

Cuối tháng 8, Hội đồng Vì quan hệ Mỹ-Hồi giáo ở Mỹ đã lên án sách hoạt hình có tựa đề Chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày 11-9 - Sách của tự do dành cho trẻ em do Công ty Really Big Coloring Books (Mỹ) xuất bản có thể làm trẻ em nghĩ rằng cộng đồng Hồi giáo liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Nội dung sách nói về Bin Laden và sự kiện ngày 11-9-2001. Trong sách có hình vẽ Bin Laden nấp sau một phụ nữ mặc áo choàng trong khi một binh sĩ Mỹ chĩa súng bắn. Công ty giải thích cha mẹ có thể dùng sách này để giải thích cho con cái về vụ tấn công 10 năm trước.