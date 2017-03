10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố: Điều tra một âm mưu đánh bom

Ngày 8-9 theo giờ địa phương, tức ba ngày trước ngày kỷ niệm 10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố (ngày 11-9-2001), Bộ An ninh nội địa Mỹ ra thông cáo cho biết đang điều tra một âm mưu mang tính chất đe dọa đặc biệt, đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh.

Âm mưu này nhắm đến mục tiêu cầu hoặc đường hầm ở New York hoặc Washington (hai TP bị tấn công trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001) và không loại trừ khả năng xảy ra ở địa phương khác. Âm mưu có thể là đánh bom bằng xe ô tô hoặc xe tải.

Thông cáo của Bộ An ninh nội địa nêu: “Như chúng ta đã biết, theo tin tình báo có được sau vụ tấn công tiêu diệt Bin Laden, Al Qaeda đã chứng tỏ có quan tâm đến các ngày quan trọng và các ngày kỷ niệm tròn năm như ngày 11-9”.

Thông cáo giải thích: “Đôi lúc đe dọa này đáng tin cậy… đôi lúc không. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đánh giá nghiêm túc mọi thông tin và chúng tôi áp dụng mọi biện pháp cần thiết”.

Đài truyền hình ABC dẫn nguồn từ các quan chức tình báo Mỹ cho biết có tối thiểu ba người có thể đã vào Mỹ bằng máy bay từ hồi tháng 8 nhằm mục đích tấn công bằng xe bom ở Washington hoặc New York. Trong số này có một công dân Mỹ.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại New York (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Ba người này có thể đến từ Afghanistan và trước khi vào Mỹ đã ghé qua tối thiểu một nước, có thể đó là Iran.

Ngay sau thông báo của Bộ An ninh nội địa, trong cuộc họp báo, Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg tuyên bố New York đang trở thành mục tiêu bị đe dọa tấn công khủng bố. Ông cho biết cảnh sát đã tăng cường lực lượng và khuyến cáo người dân không nên thay đổi sinh hoạt hằng ngày.

Cảnh sát trưởng TP New York Raymond Kelly giải thích rõ hơn các biện pháp tăng cường an ninh gồm tăng số vụ tuần tra lên 30%, kiểm soát xe cộ; kiểm tra túi khả nghi trên các phương tiện giao thông công cộng; giám sát cầu, đường hầm, tượng đài, cơ quan nhà nước; sử dụng chó nghiệp vụ tìm chất nổ. Tổng thống Obama đã được báo cáo về thông tin nêu trên và nhận được thông tin cập nhật thường xuyên. Ông đã chỉ đạo cho các cơ quan phòng, chống khủng bố gia tăng nỗ lực đối phó khủng bố.

Trong ngày 8-9, báo chí quốc tế cũng đã đồng loạt đăng bài viết của Tổng thống Obama nhân kỷ niệm 10 năm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố.

Tổng thống Obama khen ngợi chiến thắng chống khủng bố của cộng đồng quốc tế. Ông đánh giá bọn chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 đã thất bại trong nỗ lực đào sâu khoảng cách giữa Mỹ và thế giới, đồng thời Al Qaeda sắp sửa bị tiêu diệt.

Theo Tổng thống Obama, các cuộc biểu tình ở thế giới Ả Rập là một bằng chứng cho thấy chủ nghĩa khủng bố đã thất bại. Ông cam kết với tư cách tổng thống Mỹ, ông sẽ cải thiện tinh thần hợp tác quốc tế để đối phó với mọi thách thức và tiếp tục khẳng định mong muốn của Mỹ đảm trách vai trò siêu cường thế giới.

Ngày 8-9, cảnh sát Đức thông báo sau thời gian điều tra kéo dài hơn hai tháng, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can khủng bố bị tình nghi tổ chức đánh bom ở Berlin. Hai nghi can thường đến một đền thờ ở khu phố công nhân tại Berlin. Đền thờ này đã bị lục soát. Cơ quan công tố Berlin khẳng định đã mở cuộc điều tra đối với hai nam thanh niên, một người 28 tuổi có nguyên quán ở dải Gaza và một người 24 tuổi là công dân Đức gốc Lebanon. Hai nghi can đã mua vật liệu dùng để chế tạo bom. Thông báo nêu trên được công bố ba ngày trước ngày kỷ niệm 10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố và trước chuyến thăm Đức của Giáo hoàng Benedict XVI từ ngày 22 đến 25-9.

HOÀNG DUY(Theo AFP, AP, Reuters, Radio-Canada)