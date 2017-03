10 phóng viên Trung Quốc bị điều tra về việc ém thông tin

Theo B.TRÂM (ANTĐ/Sina)



Theo kết quả điều tra được nhà chức trách Trung Quốc công bố, ngày 14-7-2008, mỏ than Lý Gia Oa, huyện Úy, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc xảy ra tai nạn sập hầm do nổ mìn khiến 34 công nhân thiệt mạng và 1 người mất tích, thiệt hại về tài sản ước gần 20 triệu nhân dân tệ.Sau sự cố, chủ mỏ đã tổ chức di chuyển thi thể, bồi thường mức cao cho gia đình nạn nhân, phá hoại hiện trường, tiêu hủy chứng cứ nhằm che giấu sự thật,đồng thời chi hơn 2,6 triệu nhân dân tệ cho các nhà báo để họ không đưa tin.Ngày 28-11, Quốc vụ viện Trung Quốc đã nhận định các đối tượng liên quan đã “Cố tình che giấu sự cố trộm cắp tài nguyên quốc gia gây ra số lượng thương vong lớn”, đồng thời tuyên bố truy cứu trách nhiệm hình sự của 48 người gồm các quan chức như Huyện trưởng, Bí thư Huyện ủy huyện Úy, Cục trưởng Cục Giám sát an toàn thành phố… Hiện 10 phóng viên chưa được công khai danh tính nói trên đang chịu sự điều tra của cơ quan công an, nếu hành vi nhận phong bao bị chứng minh là có thật, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.