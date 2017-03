10 quan tham đặc biệt năm 2010

Ngày 12-1, Trung Quốc đã công bố Sách bìa xanh pháp luật Trung Quốc 2010. Sách gồm 12 chương điểm lại các sự kiện nóng về pháp luật với 119 vụ án điển hình. Đây là lần thứ sáu sách được xuất bản. Chương chống tham nhũng đã ghi nhận 10 quan tham đặc biệt nhất năm 2010 của Trung Quốc như sau:

1. Quan tham biết quản lý tiền nhận hối lộ

Lý Ấm Khuê nguyên là bí thư huyện ủy huyện Phong Khâu, tỉnh Hà Nam. Từ năm 2002 đến 2009, y đã nhận hối lộ 1.575 lần với gần 20 triệu nhân dân tệ (57,2 tỉ đồng VN), lập kỷ lục bí thư huyện ủy có số lần nhận hối lộ nhiều nhất. Để tránh bị lộ, Khuê nộp một phần tiền nhận hối lộ vào quỹ liêm chính để chứng tỏ mình trong sạch, mặt khác cất giấu tiền nhận hối lộ. Tháng 5-2010, y bị kết án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

2. Quan tham nuốt lệ nhận hối lộ

Tháng 4-2010, Khâu Hỏa Thắng, nguyên bí thư tổ Đảng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân TP Tăng Thành, tỉnh Quảng Đông, bị kết án bảy năm tù về tội nhận hối lộ 1,05 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỉ đồng VN). Trong đó có 0,98 triệu nhân dân tệ (2,8 tỉ đồng VN) rơi vào túi người tình. Tại tòa, bị cáo biện bạch phải nhận hối lộ vì bị người tình ép đến đường cùng nên đành nuốt lệ mà làm.

Chữ trên tóc cô gái: Người tình. Chữ trên mũ đựng tiền: Nhận hối lộ. Ảnh: Tân Hoa xã

3. Quan tham trao đổi kinh nghiệm nhận hối lộ

Tháng 4-2010, Trần Tiểu Đào, nguyên trưởng phòng thuế Long Hoa thuộc Chi cục Thuế TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam bị kết án tù chung thân. Từ năm 1993 đến 2008, y nhận hối lộ của 50 công ty và cá nhân tổng cộng 11,26 triệu nhân dân tệ (32,2 tỉ đồng VN). Để củng cố chức vụ, y hối lộ cho cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Nam kiêm trưởng Chi cục Thuế TP Hải Khẩu. Hai tên này khi gặp nhau thường giao lưu kinh nghiệm nhận hối lộ.

4. Quan chức “một thân giả mạo”

Dư luận đặt biệt danh “một thân giả mạo” cho Vương Á Lệ, nguyên phó bí thư Thành đoàn TP Thạch Gia Trang. Lệ tên thật là Đinh Tăng Hân. Năm 1989, Lệ nhận thương nhân Vương Phá Bàn làm cha nuôi, sau đó mới đổi tên. Tháng 8-2008, ông Bàn qua đời, để lại gia tài khổng lồ. Lệ khai mình là con gái ruột duy nhất để chiếm gia tài. Thực ra người quá cố còn bốn con ruột. Năm 2009, con gái ông Bàn tố cáo Lệ dùng lý lịch giả. Đáng ngạc nhiên là toàn bộ lý lịch của Lệ đều giả nhưng Lệ vẫn thăng tiến từ một thôn nữ bình thường lên chức phó bí thư Thành đoàn.

5. Quan tham lập nghiệp

Từ năm 1995 đến 2005, Bì Kiềm Sinh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu khai thác kinh tế Tân Hải, TP Thiên Tân đã nhận hối lộ tổng cộng 7,55 triệu nhân dân tệ (21,59 tỉ đồng VN). Tập đoàn Tinh Vân-Thiên Tân vốn không có tài sản thực tế đã mua cổ phần của Sinh, gây thất thoát công quỹ 220 triệu nhân dân tệ (629,2 tỉ đồng VN). Tháng 8-2010, Sinh bị kết án tử hình.

6. Quan tham có tư tưởng sáng tạo

Kiều Chí Đông giữ chức chủ nhiệm Văn phòng khai thác tổng hợp xây dựng quận Giang Can, TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Y khôn ngoan không trực tiếp nhận hối lộ của các chủ công ty xây dựng mà dùng trung gian và ba người tình. Tổng cộng y nhận hối lộ 2,27 triệu nhân dân tệ (6,49 tỉ đồng VN). Tháng 9-2010, Đông bị kết án tù chung thân.

7. Quan tham toàn năng

Tháng 6-2010, Lý Cửu Thành, nguyên cục trưởng Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất tỉnh Hà Nam, bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ 51 lần với tổng cộng hơn 20 triệu nhân dân tệ (57,2 tỉ đồng VN). Tính ra y đã sử dụng hơn 30 thủ đoạn để đòi và nhận hối lộ.

8. Quan tham trọng đánh bạc hơn họp hành

Vương Tư Phi, nguyên trưởng phòng Giáo dục TP Hải Môn, tỉnh Giang Tô mê bài bạc tới mức thường xuyên bỏ họp để đi đánh bạc. Từ năm 2004 đến 2010, y nhận hối lộ hơn 240.000 nhân dân tệ (686,4 triệu đồng VN) và tháng 9-2010 bị kết án sáu năm rưỡi tù giam.

9. Quan tham nổi tiếng với câu vè

Hác Bằng Tuấn, nguyên bí thư chi bộ Phòng mỏ than huyện Bồ, tỉnh Sơn Tây, cùng vợ là Đinh Hương Đình, nguyên phó phòng Dân chính huyện Bồ, đã trốn thuế, mua bán chất nổ trái phép, lạm dụng và tham ô công quỹ với số tiền tổng cộng hơn 300 triệu nhân dân tệ (858 tỉ đồng VN). Hai vợ chồng sở hữu 36 căn hộ. Tháng 8-2010, Tuấn bị kết án 20 năm tù. Vợ y nhận bản án 13 năm. Dân huyện Bồ đặt câu vè như sau: “Quan mỏ than bị đổ, cả huyện Bồ no đủ”.

10. Cả gia đình cùng tham nhũng

Tháng 5-2010, Lý Khởi Hồng, nguyên chủ tịch UBND TP Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, bị bắt giữ vì liên quan đến giao dịch nội bộ cổ phiếu. Trong vụ án này có hơn 10 người liên quan, trong đó có năm người thuộc gia đình Hồng gồm hai vợ chồng Lý Khởi Hồng, vợ chồng em trai và em gái.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)