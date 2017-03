10 sự kiện 'không thể quên' của năm 2014

Cuộc chiến chống đại dịch Ebola Mặt trận an ninh con người năm 2014 chứng kiến cuộc chiến không thể quên giữa con người và căn bệnh đã và đang lây lan thành đại dịch chết người hàng loạt - Ebola. Theo WHO, đầu 12-2014 có hơn 17.300 người mắc Ebola, trong đó ít nhất 6.100 người chết.

Quốc tế tấn công Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Năm 2014 thế giới chứng kiến sự trỗi dậy “đáng sợ” của quân hồi giáo khủng bố dưới tên gọi “Nhà nước Hồi giáo” IS. Chỉ trong vỏn vẹn vài ba tháng, IS đã kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, thành lập Caliphate Hồi giáo, chặt đầu ba công dân Mỹ. Liên minh Mỹ - châu Âu đã triển khai lực lượng hùng hậu tấn công IS nhưng chưa có kết quả đáng kể.