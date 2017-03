11 cảnh sát Mỹ bị bắn tỉa, 5 người thiệt mạng

Bạo lực nổ ra trong một vụ biểu tình phản đối các vụ cảnh sát bắn chết người da màu tại TP Dallas, Texas (Mỹ). Theo kênh truyền hình CNN, đã có hai tay súng bắn tỉa bắn gục 11 cảnh sát tham gia kiểm soát cuộc biểu tình, trong đó năm cảnh sát viên đã thiệt mạng.



Cảnh sát đang ráo riết truy lùng các tay súng bắn tỉa.

Theo chỉ huy lực lượng cảnh sát Dallas ông David Brown, các tay súng bắn tỉa bắn từ các "cao điểm" trong cuộc biểu tình. Ông Brown khẳng định các tay súng đã phục kích sẵn từ trước để thực hiện vụ tấn công các sĩ quan cảnh sát. Một số người bị bắn từ phía sau lưng. The Dallas Morning News cho biết địa điểm xảy ra các vụ bắn tỉa là giao lộ Market - Main.



Cảnh sát Dallas đấu súng với một nghi can tại một nhà kho trong gần 45 phút.

Cảnh sát Dallas cho biết đã đấu súng trong gần 45 phút với một nghi can gần một nhà kho. Nghi can này khẳng định đã đặt bom ở nhiều địa điểm trong thành phố, theo The Guardian. Cảnh sát cũng tình nghi ngoài hai nghi can chính thực hiện vụ bắn tỉa, còn có hai đối tượng tiếp tay chuẩn bị cho vụ tấn công. Trong đó, có một nghi can là phụ nữ. Người này đã cố tìm cách đóng cửa nhà kho khi cảnh sát bắt đầu bao vây và truy lùng nghi phạm.





Hiện có năm cảnh sát đã thiệt mạng sau vụ bắn tỉa đẫm máu.

Một đối tượng tình nghi khác cũng đã đầu thú với cảnh sát sau khi cơ quan chức năng cho lan truyền hình ảnh truy nã. Tuy nhiên đối tượng này đã được thả do chỉ bị nhận diện nhầm là tay bắn tỉa.