11 thuỷ thủ Việt Nam có mặt trên tàu cá Hàn Quốc chìm

Hãng tin Channel6newsonline cho hay, trên chiếc tàu đánh cá 614 tấn này, tên No. 1 In Sung, dài 58m, còn có tám người Hàn Quốc cùng các thủy thủ Trung Quốc (8 người), Indonesia (11), Philippines (3), Nga (1). Hãng tin Yonhap cho hay con tàu bị chìm cách New Zealand 2.593km về phía nam.



Kênh truyền hình YTN cho biết một người Hàn Quốc thiệt mạng và hiện vẫn còn sáu thủy thủ mất tích, nhưng không cho biết quốc tịch của những người mất tích. Trong khi đó, hải quân New Zealand và bộ ngoại giao Hàn Quốc đều công bố bốn thành viên thiệt mạng và 18 người khác mất tích, 20 người khác đã được một tàu đánh cá khác của Hàn Quốc cứu.



Hiện ba tàu đánh cá của Hàn Quốc và hai tàu hải quân New Zealand đang tìm kiếm những người mất tích.





Theo K.D (SGTT.VN)