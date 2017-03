12 năm tù cho công dân Mỹ giúp IS

Công dân Mỹ Jaelyn Delshaun Young ngày 12-8 bị tuyên 12 năm tù vì hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12-8.

Young (20 tuổi) và chồng Muhammad Oda Dakhlalla (23 tuổi) bị phát hiện hỗ trợ chiến dịch truyền thông của IS và có ý định sang Syria gia nhập IS.

FBI Mỹ đã chú ý đến Young từ tháng 5-2015 khi cô này đề cập mong muốn đầu quân IS trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình. FBI đã cử một nhân viên giả làm người tuyển mộ của IS tiếp xúc với Young và chồng.



Cặp vợ chồng Jaelyn Delshaun Young và Muhammad Oda Dakhlalla bị phát hiện giúp IS và muốn sang Syria đầu quân IS. Ảnh: PRESS TV

Vợ chồng Young nói với nhân viên FBI này rằng sẽ giúp IS “sửa chữa những điều không đúng” về IS trên truyền thông Mỹ như các thông tin IS mua bán những cô gái trẻ như nô lệ tình dục.

Họ còn đề nghị IS mở các lớp dạy kinh Koran bằng tiếng Anh, hỏi rằng nếu họ sang Syria thì phải làm thế nào để chứng minh mình là người Hồi giáo dòng Sunni, rồi anh chồng Dakhlalla sẽ được huấn luyện thế nào.

Cặp vợ chồng này bị bắt tại sân bay Mississippi tháng 8-2015 khi đang chuẩn bị bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đó sang Syria. Cặp vợ chồng này đã nhận tội hồi tháng 3. Young thừa nhận là người lên kế hoạch ra đi để tham gia IS.

Young bị đề nghị mức 12 năm tù giam và 15 năm giám sát sau khi ra tù. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 24-8 tới. Chưa rõ hình phạt đối với anh chồng.

Cặp vợ chồng này có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, nảy sinh ý định gia nhập IS sau khi xem các hình ảnh IS hành hình những người mà họ cho là đồi bại và vì xem IS là “nhà giải phóng” của Syria và Iraq.

Theo Reuters, hiện ở Mỹ có hàng chục trường hợp công dân Mỹ ủng hộ IS bị truy tố.