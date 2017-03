13 kỹ thuật nhục hình để thẩm vấn của CIA

- Vỗ vào bụng: Nhân viên điều tra đứng cách nghi can khoảng 33 cm và dùng mu bàn tay vả mạnh vào vùng bụng. Mục đích nhằm sỉ nhục hoặc đe dọa nghi can sợ hãi.

- Túm giật cổ áo: Nhân viên điều tra túm cổ áo nghi can bằng hai tay giật mạnh về phía mình.

- Giam giữ trong không gian chật hẹp: Nhân viên điều tra nhốt nghi can vào một cái thùng vừa đủ để đứng trong nhiều giờ, có khi lên đến 18 tiếng liên tục. Có khi nghi can bị nhốt trong một cái thùng vừa đủ nằm co người trong hai giờ.

- Bắt ăn kiêng: Nghi can phải ăn thức ăn lỏng (nước, sữa Ensure…) trong thời gian nhiều tuần thay vì thức ăn bình thường.

- Giữ chặt đầu: Nhân viên điều tra dùng hai tay giữ chặt đầu nghi can khiến nghi can không thể ngọ nguậy.

- Tát vào mặt: Nhân viên điều tra tát vào mặt nghi can ở phần mang tai nhằm sỉ nhục hoặc gây sốc cho nghi can.

- Lột truồng: Nghi can bị lột truồng và bị trói tay hoặc trói chân trong lúc thẩm vấn.

- Gây căng mỏi cơ: Nghi can bị đặt vào các tư thế gây căng và mỏi cơ như quỳ trên sàn nhà với thân người ngả ra sau ở góc 45 độ.

- Không cho ngủ: Không cho nghi can ngủ trong nhiều ngày, có khi lên đến 180 giờ bằng cách bắt nghi can đứng trong các tư thế gây mỏi cơ và đôi khi kèm theo trói hai tay trên đầu. Ít nhất năm nghi can bị ảo giác vì thức nhiều ngày.

- Đứng chống tay vào tường: Nghi can đứng trước các bức tường 1,2-1,5 m. Sau đó, nhân viên điều tra buộc nghi can đưa hai tay về phía trước và chống tay vào tường trong khi vẫn giữ nguyên vị trí, không được cử động tay chân.

- Xô mạnh vào tường: Nhân viên điều tra xô nghi can vào tường mềm (không làm bằng bê tông) nhiều lần liên tục. Mục đích của bức tường mềm nhằm tạo ra âm thanh to gây sốc.

- Xối nước lạnh: Nghi can bị lột truồng và đặt vào một tấm bạt rộng đặt trên sàn nhà. Sau đó nhân viên điều tra túm tấm bạt lại rồi dùng vòi xối nước lạnh hoặc nước đá.

- Trấn nước: Nghi can bị cột vào một tấm ván hoặc chiếc ghế dài ở tư thế nằm ngửa. Sau đó nhân viên điều tra đặt tấm vải hoặc khăn lên mặt nghi can rồi đổ nước vào mặt, tạo cảm giác như bị nhận nước. Nghi can sẽ nôn mửa, co giật.

Nghi can chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 Khalid Sheik Mohammad bị trấn nước 183 lần.

LÊ LINH