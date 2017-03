13 máy bay đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar

Ngày 13/6, hãng tin RT dẫn lời ông Marcus Pohanka, quan chức thuộc Cơ quan An toàn chuyến bay của Áo cho biết, 13 chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu của nước này trong khoảng 25 phút vào ngày 5/6 và 10/6.Ông Pohanka nói với AP rằng đây là sự cố "chưa từng xảy ra". Ông cũng cho biết thêm, hai quốc gia láng giếng là Đức và Cộng hòa Séc cũng gặp phải vấn đề tương tự. Cơ quan kiểm soát không lưu ở Munich, Karlsruhe (Đức) và Prague (Cộng hòa Séc) đã xác nhận gặp phải sự cố này.Đại diện Cơ quan An toàn chuyến bay của Áo từ chối cung cấp thông tin của các hãng hàng không và máy bay đã gặp phải sự cố trên nhưng cho biết một số máy bay có thể chở khách và bay ở tầm cao, hiện chưa rõ liệu các máy bay có gặp nguy hiểm trong thời gian mất tín hiệu với kiểm soát không lưu hay không.Ngay khi phát hiện sự cố, kiểm soát không lưu đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm thiết lập liên lạc bằng giọng nói với các phi công và mở rộng các hành lang bay.Hãng thông tấn Kurier của Áo dẫn lời một chuyên gia giấu tên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự cố có thể là do các hệ thống tiếp sóng giữa máy bay và mặt đất bị nhiễu.Trạm kiểm soát châu Âu và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân của sự cố trên.

Theo kenh14