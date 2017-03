13 nguyên tắc vàng đảm bảo an toàn cho Tổng thống Obama ở nước ngoài

Cơ quan Mật vụ Mỹ



Những khi Tổng thống Mỹ Barack Obama xuất hiện trước công chúng, luôn có rất nhiều mật vụ mặc vest, đeo kính đen đi theo bảo vệ ông.

Các mật vụ này càng đóng vai trò quan trọng trong các chuyến công du nước ngoài của vị tổng thống Mỹ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ là cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Mỹ và trực thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Cơ quan này có hai nhiệm vụ chính ở hai bộ khác nhau là nhiệm vụ ở ngân khố và nhiệm vụ an ninh, bảo đảm an toàn cho các lãnh đạo đương nhiệm và hết nhiệm kỳ cùng gia đình họ như tổng thống, phó tổng thống.



Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 năm nay. Ảnh: OREGONLIVE

Ronald Kessler, tác giả cuốn sách “The First Family Detail: Secret Service Agents Reveal the Hidden Lives of the Presidents” (tạm dịch: Các mật vụ hé lộ cuộc sống giấu kín của các vị tổng thống) và Jeffrey Robinson, đồng tác giả của “Standing Next to History: An Agent’s Life Inside the Secret Service” (tạm dịch: Cuộc sống của một nhân viên trong cơ quan mật vụ) đã tiết lộ những nguyên tắc vàng của những mật vụ này khi bảo vệ cho Tổng thống Obama.

1. Mật vụ đến sớm

Theo Robinson, trước mỗi chuyến công du của tổng thống Mỹ, nhân viên mật vụ và nhân viên Nhà Trắng đầu tiên phải đến xem xét địa điểm dừng chân của tổng thống ba tháng trước khi chuyến công du diễn ra.

Các mật vụ phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ như kiểm soát không phận tại sân bay trong thời gian đến của tổng thống, yêu cầu một tuyến đường cho đoàn xe đi qua thành phố, xác định các bệnh viện cứu thương gần đó và địa điểm an toàn cho tổng thống trong trường hợp bị tấn công.

2. Cảnh báo các đối tượng gây đe dọa thuộc “tầng lớp thứ ba”.

Kessler giải thích các mật vụ sẽ làm việc với cảnh sát nước chủ nhà để xác định các mối đe dọa có thể xảy ra, cụ thể là những đối tượng bị dán nhãn mối đe dọa thuộc “tầng lớp thứ ba”.

Đây được xem là mối đe dọa nghiêm trọng nhất có thể bởi họ đã đe dọa tính mạng tổng thống trong quá khứ và có khả năng thực hiện những vụ việc tương tự khi có cơ hội.

Các mật vụ sau đó liên hệ với những người này và cảnh báo rằng họ sẽ bị theo dõi chặt chẽ trong khoảng thời gian tổng thống có mặt ở khu vực đó.

3. Mang theo chó nghiệp vụ

Khi ngày đến của tổng thống cận kề, các mật vụ sẽ kiểm tra mỗi điểm dừng trên tuyến hành trình của tổng thống bằng việc cho chó nghiệp vụ đánh hơi bom.

Những con đường lân cận, nơi có các bãi đậu xe cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh một vụ đánh bom xe gần khách sạn nơi tổng thống ở.

Mật vụ còn dựng lên các mái che nơi tổng thống sẽ thoát bằng chiếc limousine trong trường hợp khẩn cấp.

4. Thông báo cho bệnh viện

Robinson cho biết các mật vụ phải đảm bảo rằng tổng thống sẽ không bao giờ mất nhiều hơn 10 phút để đến một bệnh viện cứu thương.

Một mật vụ sẽ nằm vùng tại mỗi bệnh viện để sẵn sàng phối hợp với các bác sĩ và những mật vụ khác trong trường hợp cấp cứu y tế.



Trong các chuyến công du nước ngoài, luôn có một đội mật vụ đi theo sát ông Obama. Ảnh: CBSNEWS

5. Air Force One dự phòng



Theo Kessler, tổng thống sẽ đáp xuống sân bay quốc tế bằng chiếc Không Lực 1 (Air Force One), chiếc máy bay dành riêng cho các tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, trước khi Air Force One đến, một máy bay dự phòng tương tự như Air Force One sẽ hạ cánh xuống một địa điểm bí mật phòng khi sự cố xảy ra với phương thức vận chuyển.

6. Hàng ngàn người tham gia

Robinson cho biết ít nhất sáu máy bay sẽ cùng đến nước chủ nhà với tổng thống Mỹ. Một số máy bay có nhiệm vụ chở các trang thiết bị, máy móc như trực thăng, xe limousine và các thiết bị thông tin liên lạc trong khi các máy bay còn lại sẽ chở hàng trăm mật vụ và nhân viên.

“Mỗi lần ông ấy (tổng thống) di chuyển, hàng ngàn người tham gia” - Robinson nói.

7. Đóng các tuyến đường gây ảnh hưởng tuyến hành trình

Theo như phóng viên Joe Rose của tờ Oregon báo cáo, các mật vụ Mỹ trước đây đã từng di chuyển tổng thống đi “sai đường” trên các đại lộ trong một chuyến công du do tình trạng ùn tắc.

Các mật vụ thời điểm đó buộc phải đóng các đường cao tốc để cho phép đoàn xe 20 chiếc di chuyển về phía tây trên những làn đường trống.

8. Luôn là người dẫn đường

Khi tổng thống tới khách sạn, ông có thể sẽ không di chuyển qua cửa chính (Bạn hãy thử tưởng tượng cảnh tổng thống bị mắc kẹt trong những cánh cửa quay. Đó là một cơn ác mộng, Kessler nói).

Thay vào đó, các mật vụ sẽ sử dụng những lối đi cửa sau của khách sạn và thậm chí cũng có thể dẫn tổng thống đi ngang qua nhà bếp.

9. Kiểm tra lai lịch nhân viên khách sạn

Trước khi tổng thống đến, các mật vụ sẽ tiến hành kiểm tra lai lịch của tất cả nhân viên khách sạn, theo Kessler.

Những ai có hồ sơ liên quan đến bạo lực, thậm chí các vụ tấn công nhỏ, cũng sẽ bị yêu cầu không đến làm việc trong các ngày tổng thống ở khách sạn.

10. Trấn giữ ba tầng trong khách sạn

Ngoài tầng chứa phòng tổng thống nghỉ, các mật vụ sẽ phong tỏa các tầng trên và dưới tầng của tổng thống.

Kessler cho biết không một ai, ngoại trừ cận vệ của tổng thống, sẽ có thể ở lại trong những căn phòng thuộc các tầng này.

11. Loại bỏ các thiết bị điện tử

Trước khi tổng thống đến phòng nghỉ của ông, các mật vụ phải rà soát hết tất cả phòng trong khách sạn.

Họ sẽ kiểm tra các thiết bị nghe lén và chất nổ được giấu. Sau đó, các mật vụ sẽ gỡ bỏ tất cả tranh ảnh để đảm bảo không gì được giấu trong các khung ảnh đó.

Các mật vụ còn đặt thiết bị chống đạn qua cửa sổ. Nhân viên mật vụ cũng sẽ loại bỏ điện thoại và tivi để đảm bảo không có các thiết bị nghe lén điện thoại và thay thế chúng bằng các thiết bị điện tử an toàn của chính họ, Kessler cho biết.

12. Lập ba vành đai an ninh

Theo Robinson, các mật vụ sẽ lập ba vành đai an ninh quanh tổng thống: Cảnh sát hình thành vòng an ninh bên ngoài, nhân viên mật vụ nói chung giữ vai trò là vòng an ninh giữa và các cận vệ bảo vệ tổng thống tạo thành lá chắn trong cùng.

13. Kiểm tra nhà bếp

Robinson cho biết khi tổng thống đi công du, những người phục vụ sẽ mang theo thức ăn riêng cho ông.

Cùng với tổng thống sẽ có một đoàn đầu bếp và người phục vụ, những người sẽ mua thực phẩm và chuẩn bị thức ăn cho tổng thống một cách riêng biệt trong một nhà bếp có sẵn được mật vụ theo dõi để đảm bảo không ai can thiệp.

Theo tác giả Kessler, Tổng thống Obama luôn đối xử tôn trọng với các mật vụ của mình. “Ông ấy (Tổng thống Obama) rất chu đáo với các mật vụ của mình. Dù bạn nghĩ gì về chính sách của ông ấy đi chăng nữa, đó là một dấu hiệu tốt đẹp”.