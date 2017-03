13 triệu USD cho ý tưởng kinh doanh giấc ngủ

23 tuổi, James Proud là CEO của công ty do anh thành lập mang tên Hello Inc., chuyên sản xuất thiết bị theo dõi hành vi cảm giác lúc ngủ của con người. Đây là thiết bị nhỏ xíu, sau khi được lắp đặt ở chỗ ngủ sẽ ghi lại những điều kiện trong phòng ngủ.

Ý tưởng này giúp mọi người quan tâm nhiều hơn về thói quen ngủ, và tìm hiểu xem nhũng yếu tố nào khiến chúng ta thức giấc vào giữa đêm.

Để có nguồn vốn biến ý tưởng của mình thành sản phẩm thực thụ, James Proud đã lên trang web huy động vốn từ cộng đồng nổi tiếng Kickstarter. Đây là phương pháp huy động giúp người khởi nghiệp nhận được vốn từ tất cả mọi người, với số tiền bất kỳ có thể từ một USD trở lên. Còn các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi ích tương ứng với số tiền mình bỏ ra nếu dự án họ rót vốn thành công.

Nhà khởi nghiêp trẻ James Proud.

Lúc đầu James Proud chỉ đặt mục tiêu huy động được 100.000 USD để đưa thiết bị theo dõi giấc ngủ vào sản xuất. Tuy nhiên, kết quả đã vượt kế hoạch với con số 2,4 triệu USD khi đợt huy động trên Kickstarter kết thúc vào thứ sáu tuần trước.

Không dừng lại ở đó, có thêm nhiều nhà đầu tư lớn đã quan tâm đến dự án của Proud. Đến vòng huy động từ những nhà đầu tư giàu, Proud đã có thêm 10,5 triệu USD nữa, thông tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, đưa tổng số tiền rót cho dự án này lên gần 13 triệu USD.

Bảng danh sách các nhà đầu tư của Proud gồm một số cái tên đình đám trong làng công nghệ như David Marcus - từng đứng đầu PayPal, hay Dan Rose - một quản lý cấp cao của Facebook và Hugo Barra - một quản lý của Xiamoi và từng phụ trách hệ điều hành Android ở trụ sở Google.

Proud cho biết ý tưởng cho thiết bị theo dõi giấc ngủ xuất phát từ điều đơn giản: Ai cũng cần ngủ, và hầu hết trong chúng ta muốn học cách để có giấc ngủ tốt hơn.

Ham muốn tạo ra những sản phẩm mới hình thành trong con người James Proud từ rất sớm. Khi mới 9 tuổi, Proud đã tự học về HTML và làm công việc xây dựng website từ năm 12 tuổi.

Proud chưa vào đại học dù rất muốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tham gia chương trình học bổng của người sáng lập PayPal - tỷ phú Peter Thiel năm 2011. Học bổng này được thiết kế để cấp cho các doanh nhân trẻ một khoản tiền để họ tự xây dựng ý tưởng kinh doanh của mình.

Dự án đầu tiên của Proud là dịch vụ tổng hợp nhạc trực tiếp, bán được cho một nhà đầu tư ngay sau khi anh kết thúc đợt nhận học bổng vào năm 2012. Từ kết quả này, Proud bắt tay thực hiện dự án sản xuất thiết bị chuyên theo dõi giấc ngủ. Theo tính toán của anh, sản phẩm khi ra mắt sẽ có giá bán lẻ 129 USD.

Bí mật để tạo ra một sản phẩm công nghệ thành công, theo James Proud, là sáng tạo ra những thứ thích ứng một cách tự nhiên với cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. "Công nghệ sẽ trở nên có giá trị nhất khi người dùng không phải suy nghĩ về chúng. Đó là khi công nghệ biến thành ảo thuật", anh nói thêm.

Theo Anh Đức/VNE