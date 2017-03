14 công nhân may Việt Nam chết tại Nga

VOV thông tin lúc 21 giờ ngày 12-9, danh tính 14 nạn nhân thiệt mạng và một người bị thương chưa xác định đầy đủ tất cả họ tên, quê quán gồm: 1. Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1992, ở xóm 8, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An. 2. Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1992, ở xóm 8, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An. 3. Hồ Xuân Lệ, sinh năm 1971, ở xã Quỳnh Phong, Quỳnh Lưu, Nghệ An. 4. Châu (nam), sinh năm 1972, ở Nam Đàn, Nghệ An. 5. Phan Hồng Phong, sinh năm 1976, ở Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. 6. Mai Văn Hồng, sinh năm 1990, ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. 7. Thu (nam), sinh năm 1977, ở Tứ Kỳ, Hải Dương. 8. Hoản (nữ), sinh năm 1983, ở Gia Lộc, Hải Dương. 9. Mậu, sinh năm 1978, ở Hà Nam. 10. Phổ, sinh năm 1984, ở Thanh Hóa. 11. Hoài (nữ, vợ anh Phổ), sinh năm 1990, ở Quảng Bình. 12. Vũ Văn Hồng, là người được cho là bị thương, ở Yên Thành, Nghệ An. 13. Liệu (nữ), sinh năm 1980, ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. 14. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1981, ở Thanh Hóa. 15. Phạm Thị Ngân, sinh năm 1976, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Tối 12-9, ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết: Chính quyền cùng gia đình đã nhận thông tin hai người lao động quê ở xóm 8, xã Bảo Thành bị thiệt mạng là anh em con bác, con chú. Hai người vừa sang Nga 15 ngày thì bị nạn. Gia đình đã lập bàn thờ cho hai người. AS - ĐL