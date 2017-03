15 sự kiện đáng chú ý nhất thế giới trong tuần qua ảnh

6. Một binh lính thuộc lực lượng ly khai Ukraine đang an ủi một người phụ nữ sau khi con gái bà, cùng 2 người khác, đã thiệt mạng trong một đợt pháo kích hôm 19/8 của quân chính phủ Kiev vào Makiivka,cách Donetsk 10 dặm về phía Đông. Người dân vô tội đang bị mắc kẹt giữa cuộc giao tranh ngày càng ác liệt của quân chính ly và lực lượng ly khai. 2086 người đã chết, hơn 5000 người tại các ngôi làng gần biên giới Nga kể từ khi giao tranh nổ ra, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết. (Ảnh: The New York Times)

14. Các thành viên trong gia đình của phi công Ahmad Hakimi Hanapi (bên trái) and tiếp viên Nur Shazana Mohamed Salleh đang có khoảnh khắc hết sức đặc biệt trước quan tài của họ. Malaysia quyết định tiến hành quốc tang để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chuyến bay MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia, bị bắn rơi tại Ukraine hồi tháng 7 vừa qua. (Ảnh: The Jakarta Post)

15 / 15

15. Cái chết của phóng viên chiến trường Mỹ James Foley được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) xem như một thông điệp chết chóc gửi đến Mỹ. IS đe dọa sẽ tiếp hành quyết một nhà báo Mỹ nữa nếu Washington tiếp tục can thiệp vào Iraq. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước Mỹ sẽ chống lại IS đến cùng và một tổ chức như IS “không thể có chỗ đứng trong thế kỉ 21” (Ảnh: AP)

Bảo Duy (Tổng Hợp)