15 sự kiện đáng chú ý nhất thế giới trong tuần qua ảnh

2 máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagles đang tham gia vào cuộc không kích các vị trí của Nhà Nước Hồi Giáo (IS) ở Syria. (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ người Kurd một tay ẵm con, một tay giữ khẩu súng AK-47 trong đợt tị nạn của 140.000 người Kurd đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi IS tấn công thành phố đầu não của họ ở Syria, Kobani. (Ảnh Stringer/Getty Images)

Một trạm xe lửa bị bỏ hoang do nội chiến ở Ilovaysk, miền Đông Ukraine. Sau khi các nỗ lực đàm phán đem đến một lệnh ngừng bắn hôm 5-9, một thỏa thuận khác về khu vực phi quân sự cũng đang được thảo luận giữa các bên. (Ảnh: Reuters)

Những người lính tình nguyện dòng Shia vui mừng khi khóa huấn luyện quân sự của họ kết thúc ở Kerbala và Najaf, phía nam Baghdad. Sau đó họ sẽ ra chiến trường và chiến đấu với Nhà Nước Hồi Giáo (IS). (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ người Kurd đang chạy trốn khỏi vòi rồng của lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này đã tạm thời đóng cửa biên giới với Syria do lo ngại những người Kurd này sẽ gia nhập đảng Công Nhân Người Kurd (PKK)-Một tổ chức đối lập bị cho là khủng bố bởi chính quyền Istanbul. (Ảnh: AFP)

Trẻ em người Syria đang ngồi chờ đến lượt mình được qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Dù chiến dịch oanh kích vẫn đang diễn ra nhưng IS không có vẻ gì là yếu đi mà càng “điên cuồng” tàn sát dân thường hơn (Ảnh: AFP)

10 / 15

Eric Gweah, 25 tuổi, khóc khi các nhân viên mai táng của Hội Chữ Thập Đỏ mang xác của cha anh đi. Ông Ofori, một nạn nhân Ebola đã bị trung tâm điều trị của chính phủ Liberia trả về nhà do thiếu giường bệnh. (Ảnh: The New York Times)