15.000 tay súng IS ‘đền mạng’ cho một lính Mỹ

Theo Independent, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tổn thất một lượng lớn tay súng trong khi đổi lại chỉ giết chết được ba binh lính Mỹ. Điều đó nghĩa là cứ một lính Mỹ thiệt mạng thì 15.000 tay súng IS phải “đền mạng”.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết IS đã để mất 40% lãnh thổ mà nhóm này chiếm được ở Iraq và khoảng 10% tại Syria. Ông Obama nói thêm các thành viên IS nhận ra tổ chức của chúng đang lung lay và gặp khó khăn tài chính.

Tạp chí Time cho biết số lượng tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tăng từ 6.000 người vào tháng 1-2015 lên 45.000 người trong tháng 7-2016.



Tổ chức cực đoan này gần đây cũng đã mất quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ cuối cùng ở biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến vùng lãnh thổ của chúng bị cô lập với phần còn lại của thế giới và kìm hãm cơ hội chiêu mộ tân binh.



Các khu vực do IS kiểm soát trước đây giờ đã rơi vào tay nhóm phiến quân đối lập Quân đội Syria tự do (FSA).

Hôm 3-9, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thêm xe tăng đến thị trận al-Rai, nằm cách TP Jarablus của Syria chừng 55 km về phía tây, tạo thành gọng kìm đánh đuổi IS. Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Tướng Joseph Votel ngày 5-9 cho rằng Iraq có thể chiếm lại TP Mosul vào cuối năm nay.

Không những thế, trong tháng 8, một trong những nhân vật quan trọng trong hàng ngũ IS là Abu Muhammed al-Adnani bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria. Hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho hay al-Adnani “đã tử vì đạo khi đang khảo sát hoạt động để đẩy lùi các chiến dịch của quân đội ở tỉnh Aleppo”. Hãng Amaq không cung cấp thông tin chi tiết.

Một quan chức quốc phòng quân đội Mỹ trả lời hãng tin Reuters rằng Washington đã nhắm vào al-Adnani trong cuộc không kích tại thị trấn al-Bab ở Syria. Tuy nhiên, quan chức này chưa xác nhận cái chết của Adnani.

Al-Adnani được xem là thủ lĩnh cấp cao số hai của IS, chỉ đứng sau ông Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Adnani cũng là một trong những chỉ huy phục vụ lâu nhất trong hàng ngũ IS.

Trước Adnani, các chiến dịch không kích của liên quân cũng tiêu diệt được nhiều chỉ huy quan trọng của IS như Abu Ali al-Anbari là phó tướng của Baghdadi và “Bộ trưởng Chiến tranh” Abu Omar al-Shishani.