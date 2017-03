18 điều bất ngờ về 'Nhà Trắng di động' đầy bí ẩn của ông Obama

1. Sự hiện diện của tổng thống

"Air Force One" không phải là tên của một chiếc máy bay cụ thể nào. "Air Force One" là tên được dùng để gọi bất kỳ máy bay nào mà tổng thống Mỹ dùng để đi lại tại một thời điểm nào đó. Thực chất các trạm vô tuyến gọi tên như vậy để tránh nhầm lẫn máy bay chở tổng thống với các máy bay khác cùng bay trong cùng khu vực. Tương tự, máy bay quân sự chuyên chở tổng thống được gọi là Army One, máy bay trực thăng thì được gọi là Marine One.

2. Có tới hai chiếc Air Force One

Tổng thống thường xuyên sử dụng một trong hai máy bay phản lực Boeing 747-200B được thiết kế đặc biệt. Hai máy bay này giống nhau như đúc, với độ cao bằng một tòa nhà sáu tầng.

3. Biểu tượng của tổng thống

Air Force One được thiết kế đặc biệt, là một trong những biểu tượng đẳng cấp của tổng thống. Nó có sức đe dọa và luôn được chú ý bất cứ khi nào xuất hiện. Biểu tượng đặc trưng trên máy bay là dòng chữ "United States of America", lá cờ Mỹ và con dấu của tổng thống Mỹ.

4. Di chuyển không giới hạn và khả năng tiếp liệu trên không giữa hành trình

Air Force One có phạm vi đi lại không giới hạn và có thể đưa tổng thống đến bất cứ nơi nào cần đến mà không cần dừng lại tại bất kỳ trạm dừng nào. Vậy chiếc máy bay này nạp nhiên liệu như thế nào? Việc tiếp nhiên liệu diễn ra ngay trên không.

Một máy bay khác mang nhiên liệu đến khi cần thiết nên Air Force One không cần phải dừng lại tại bất cứ đâu để tiếp nhiên liệu.

5. Air Force One - "Nhà Trắng di động"

Các thiết bị điện tử trên máy bay được thiết kế để chịu được xung điện từ, máy bay được trang bị hệ thống trinh sát vô tuyến (ECM) để chặn radar của kẻ thù, không ai có thể theo dõi đường bay của máy bay.

Máy bay có 85 điện thoại, một hệ thống radio thu phát hai chiều. Nó cũng có khả năng phát pháo sáng để vô hiệu hóa tên lửa của đối phương.

Bên cạnh đó, máy bay còn được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, cho phép nó hoạt động như một trung tâm chỉ huy di động trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là lý do mà Air Force One được gọi là "Nhà Trắng di động".

6. Máy bay an toàn nhất hành tinh

Cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2011 đã cho thấy Air Force One có khả năng hoạt động như một hầm di động khi tất cả vị trí trên mặt đất đều không an toàn vì các cuộc tấn công.

7. Tốc độ cực nhanh

Máy bay này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 1.126 km/giờ và bay ở độ cao tối đa hơn 13.500 m (các chuyến bay thương mại bay ở độ cao 9000 m).

8. Thiết kế đặc biệt cho tổng thống

Air Force One được thiết kế đặc biệt với sự hợp tác thiết kế giữa hãng Boeing với Nhà Trắng và các Cục Tình báo.

9. Chuyến bay đường dài có thể đưa tổng thống đến khắp nơi trên thế giới

Air Force One có thể chứa 203.000 lít nhiên liệu và nặng 377.000 kg khi được nạp đầy nhiên liệu cho một chuyến bay đường dài. Nó khả năng bay cả nửa vòng Trái đất.

10. Văn phòng di động của tổng thống

Máy bay có ba tầng với không gian 1.200 m2, trong đó bao gồm một khu vực cho tổng thống với văn phòng được trang bị công nghệ cao, phòng hội nghị, phòng ngủ, phòng tắm, phòng tập thể dục, một bệnh viện mini với đội ngũ y tế đầy đủ, một phòng phẫu thuật và một phòng bếp có thể phục vụ khoảng 100 người cùng một lúc.

11. Cung cấp nơi ở cho cán bộ và nhân viên

Air Force One còn cung cấp nơi ở cho những nhân viên đi cùng tổng thống bao gồm các cố vấn cấp cao, sĩ quan mật vụ, báo chí và các khách mời khác.

12. Air Force One có thể nhận được chiếc Limousine của tổng thống từ một máy bay chở hàng bay phía trước

Một số máy bay chuyên chở hàng hóa có thể bay xung quanh Air Force One để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho tổng thống tại các địa điểm xa xôi nếu cần thiết.

13. Chi tiết cụ thể của Air Force One vẫn là bí mật

Nhiều người thậm chí là các chính trị gia cấp cao nếu không có sự cho phép thì không thể đặt chân lên máy bay. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của máy bay cũng được giữ bí mật với công chúng.

14. Sóng EM từ vụ nổ hạt nhân cũng không thể ngăn hệ thống liên lạc của Air Force One

Tổng thống và nhân viên có thể liên lạc với bất cứ ai trên thế giới trong khi bay ở độ cao hơn 3.000 m bằng cách sử dụng hệ thống liên lạc tiên tiến của Air Force One.

Hệ thống điện tử trên máy bay bao gồm hơn 380 km hệ thống dây điện và lớp vỏ cứng chắc có thể bảo vệ hệ thống dây điện và các thiết bị điện tử quan trọng khỏi xung điện từ cũng như vụ nổ hạt nhân.

15. Máy bay có thể chiến đấu trên không

Không lực Một được thiết kế đặc biệt để có thể chống lại một cuộc không kích. Máy bay được trang bị hệ thống trinh sát vô tuyến (ECM) để chặn radar của kẻ thù. Nó cũng có thể đẩy pháo sáng để vô hiệu hóa tên lửa của đối phương.

16. Dịch vụ cao cấp 24/24 giờ

Air Force One có thể chở 70 hành khách và 26 thành viên phi hành đoàn. Những thành viên phi hành đoàn đều là những nhân viên quân sự được kiểm tra cẩn thận, với lý lịch trong sạch.

Ngay cả các nhân viên, người chuẩn bị lương thực cũng phải làm việc với mức độ bảo mật cao. Ví dụ, khi mua thực phẩm, họ phải mua ở những cửa hàng đặc biệt và phải chọn nguồn thực phẩm một cách ngẫu nhiên, để tránh nguy cơ tổng thống bị đầu độc.

Trên máy bay, phi hành đoàn phải cung cấp các dịch vụ hạng nhất suốt 24 giờ.

17. Các thành viên gắn bó như gia đình khi máy bay cất cánh

Hầu hết các tổng thống đều gắn bó chặt chẽ với phi hành đoàn và chuyến bay Không lực Một cuối cùng của tổng thống luôn là một chuyến đi đầy cảm xúc. Không lực Một được duy trì và điều hành bởi tổng thống không vận nhóm (PAG), thuộc Văn phòng Quân sự Nhà Trắng.

Được thành lập vào năm 1944 như là Văn phòng Tổng thống thí điểm theo chỉ đạo của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Nhiều máy bay đã được sử dụng cho đến năm 1962. Năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy đã trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng máy bay phản lực được thiết kế đặc biệt cho tổng thống - một chiếc Boeing 707 được cải tiến.

Qua thời gian, một số máy bay phản lực khác đã được sử dụng. Chiếc máy bay hiện nay được phân phối vào năm 1990 khi Tổng thống George H. Bush lãnh đạo Mỹ.

18. Mỗi chuyến bay được trang bị hệ thống an ninh tối tân

Mỗi chuyến bay Air Force One là một hoạt động quân sự. Phi hành đoàn phải kiểm tra kỹ càng máy bay và đường băng trước mỗi chuyến bay. Khi đến thời gian cất cánh, trực thăng Marine One sẽ đưa tổng thống từ Nhà Trắng đến Căn cứ Không quân Andrews.

Đội ngũ nhân viên tại căn cứ sẽ kiểm tra bất kỳ máy bay nào đến khu vực và được quyền bắn ngay lập tức nếu phát hiện nguy hiểm. Trước mỗi chuyến bay Air Force One, phi hành đoàn sẽ gửi máy bay vận chuyển hàng hóa C141 Starlifter cùng đoàn xe hộ tống tổng thống đến điểm đến.

Một đoàn xe Limousine chống đạn và xe tải được trang bị các loại vũ khí sẽ bảo vệ an toàn cho tổng thống.