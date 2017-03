18.000 tu nghiệp sinh Việt Nam vẫn an toàn

Đa số lao động Việt Nam tập trung ở miền Nam nước Nhật. Chỉ có 71 lao động ở các tỉnh bị ảnh hưởng mạnh bởi động đất, trong đó tại Fukushima 27 lao động, tại Iwate 22 người, tại Miyagi 10 người, Kushiro và Ibaraki mỗi nơi sáu lao động.

Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật, đến cuối giờ chiều 13-3, ban đã nắm hầu hết thông tin của số tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật. Khi động đất và sóng thần xảy ra, tất cả tu nghiệp sinh đều được sơ tán đến nơi an toàn. 17 tu nghiệp sinh làm việc gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng được sơ tán an toàn. Có sáu thực tập sinh ở tỉnh Iwate (do Công ty SIMCO Sông Đà đưa đi) làm việc khá gần bờ biển nhưng trước lúc xảy ra sóng thần, tu nghiệp sinh có liên lạc với nghiệp đoàn và sơ tán khỏi nơi làm việc.

Đến 17 giờ ngày 14-3, đại diện doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông tin các lao động này đang trên đường di chuyển về Tokyo. Tại tỉnh Ibaraki có sáu tu nghiệp sinh trong lĩnh vực ngành thép làm việc trong nhà máy gần bờ biển nhưng tất cả đều đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật, tổng số 451 tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật theo chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với Hiệp hội hiện vẫn an toàn.

BẢO PHƯỢNG