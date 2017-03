1.900 dân thường thiệt mạng trong không kích chống IS

(PL)- Nhà phân tích Micah Zenko ở Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Mỹ) cho biết từ đầu chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria vào tháng 8-2014 đến nay, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt 50.000 tên, tức mỗi ngày có 59 tên bị tiêu diệt.

Các máy bay Pháp tham chiến từ tháng 9-2014 đã tiêu diệt 2.500 phần tử IS. Cuối tháng 11-2016, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã tiêu diệt 1.900 phần tử IS. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu và nhà báo thuộc tổ chức quốc tế phi lợi nhuận Airwars công bố hôm 12-12, 13 nước tham gia liên minh chống IS ở Iraq và Syria đã thực hiện tổng cộng 14.200 phi vụ không kích từ tháng 8-2014 đến tháng 8-2016 và đã làm 1.900 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, vào tháng 11-2016, tức sau 28 tháng chiến tranh, chỉ có Mỹ thừa nhận đã làm 173 dân thường thiệt mạng. 12 nước đồng minh của Mỹ trong liên minh chống IS vẫn khẳng định không làm chết dân thường nào dù có đến hơn 3.500 phi vụ không kích không phải do Mỹ thực hiện. Báo cáo của Airwars ghi nhận các nước kém minh bạch nhất về chiến dịch chống IS là Bỉ, Hà Lan, Úc và Đan Mạch. Báo cáo nhắc lại trong chiến dịch không kích ở Afghanistan, LHQ chấp nhận có tối thiểu một dân thường thiệt mạng khi tiến hành 7-10 phi vụ không kích. Luật pháp về chiến tranh cho phép trong chiến tranh dân thường có thể thiệt mạng nhưng với số lượng hạn chế và quy định về phân biệt giữa người cầm súng và dân thường phải được tôn trọng. KHA LY