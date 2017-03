2 cựu cố vấn tổng thống Hàn Quốc chính thức bị bắt giam

Lệnh bắt giam nêu lý do bắt vì đối tượng An Chong-bum đã lợi dụng quyền hạn và mưu toan cưỡng ép.

Ông An Chong-bum, 57 tuổi, nguyên là giáo sư, đã từ chức cố vấn tổng thống hôm 30-10, bị tạm giữ ngày 2-11 sau khi thẩm vấn. Cơ quan công tố nghi ngờ ông này hợp tác với bà Choi Soon-sil để ép các doanh nghiệp chi gần 80 tỉ won (70 triệu USD) đóng góp vào hai quỹ phi lợi nhuận. Theo Yonhap, ông An Chong-bum còn cưỡng ép một doanh nghiệp nhượng lại 1/3 cổ phần của một công ty do doanh nghiệp này mua lại.





Ngày 6-11, tòa án đã phát lệnh bắt giữ ông Jeong Ho-seong, 47 tuổi, nguyên cố vấn phụ trách các vấn đề cá nhân của tổng thống. Ông này là người đã đưa tài liệu mật của tổng thống cho bà Choi Soon-sil.

Trước đó, ngày 5-11, cảnh sát ghi nhận có khoảng 50.000 người tham gia biểu tình ở Seoul (ban tổ chức nói có 200.000 người) để kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức. 17.600 cảnh sát đã được triển khai. Cảnh sát không cho phép biểu tình nhưng sau đó tòa án hành chính Seoul đã bác bỏ chỉ đạo của cảnh sát.